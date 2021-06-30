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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/privivka-1739191649.html
Путин объяснил, почему не рассказал, какой вакциной прививался
Путин объяснил, почему не рассказал, какой вакциной прививался - РИА Новости, 30.06.2021
Путин объяснил, почему не рассказал, какой вакциной прививался
Президент РФ Владимир Путин заявил, что его просили не говорить, какой вакциной от коронавируса он прививается, чтобы избежать конкуренции. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:19
2021-06-30T12:31
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его просили не говорить, какой вакциной от коронавируса он прививается, чтобы избежать конкуренции.Говоря о том, почему нет видео о том, как он вакцинируется, Путин сказал, что не думает, что так уж важно показать такое видео."А если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать?" - пошутил президент.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
Путин объяснил, почему не рассказал, какой вакциной прививался
12:19 30.06.2021 (обновлено: 12:31 30.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Путин объяснил, почему не рассказал, какой вакциной от коронавируса прививался

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его просили не говорить, какой вакциной от коронавируса он прививается, чтобы избежать конкуренции.
"Меня действительно просили не говорить о том, какой вакциной прививаюсь, чтобы не создавать каких-то конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой", - сказал он в ходе "Прямой линии".
Говоря о том, почему нет видео о том, как он вакцинируется, Путин сказал, что не думает, что так уж важно показать такое видео.
"А если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать?" - пошутил президент.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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