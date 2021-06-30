https://ria.ru/20210630/privivka-1739191649.html

Путин объяснил, почему не рассказал, какой вакциной прививался

Путин объяснил, почему не рассказал, какой вакциной прививался - РИА Новости, 30.06.2021

Путин объяснил, почему не рассказал, какой вакциной прививался

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его просили не говорить, какой вакциной от коронавируса он прививается, чтобы избежать конкуренции. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:19

2021-06-30T12:19

2021-06-30T12:31

прямая линия с владимиром путиным — 2021

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его просили не говорить, какой вакциной от коронавируса он прививается, чтобы избежать конкуренции.Говоря о том, почему нет видео о том, как он вакцинируется, Путин сказал, что не думает, что так уж важно показать такое видео."А если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать?" - пошутил президент.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/sputnik-1739191868.html

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2021

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