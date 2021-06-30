https://ria.ru/20210630/prezident-1739323950.html
В Бразилии семь партий подали "суперпрошение" об импичменте президента
В Бразилии семь партий подали "суперпрошение" об импичменте президента - РИА Новости, 30.06.2021
В Бразилии семь партий подали "суперпрошение" об импичменте президента
Левые и центристские партии Бразилии представили в палату депутатов "суперпрошение" об импичменте президента страны Жаиру Болсонару, следует из трансляции... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T21:55
2021-06-30T21:55
2021-06-30T23:22
жаир болсонару
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 июн — РИА Новости. Левые и центристские партии Бразилии представили в палату депутатов "суперпрошение" об импичменте президента страны Жаиру Болсонару, следует из трансляции представления документа.Обращение назвали так потому, что оно объединяет уже ранее выдвинутые аргументы, его также подписало большое количество участников — семь партий, имеющие места в национальном конгрессе, десятки организаций и движений.В петиции Болсонару обвиняют в 23 преступлениях. Самое последнее обвинение — в должностном преступлении при заключении контракта на закупку индийской вакцины Covaxin против COVID-19, которую могли осуществить по сильно завышенной цене.Прошение представили в палату депутатов. У ее президента Артура Лиры есть полномочия, чтобы передать документ на голосование, однако до сих пор он проигнорировал более сотни запросов на отставку главы государства.Как признают инициаторы петиции, сейчас у них нет необходимого числа голосов в палате депутатов, чтобы одобрить начало процесса импичмента. Но стратегия оппозиции заключается в том, чтобы увеличить давление на парламентариев, еще не определившихся по этому вопросу. На 3 июля запланированы манифестации по всей стране против политики действующего президента. Это уже третья масштабная акция чуть больше чем за месяц.
https://ria.ru/20210605/braziliya-1735750390.html
https://ria.ru/20210526/koronavirus-1733910871.html
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жаир болсонару, бразилия, в мире
В Бразилии семь партий подали "суперпрошение" об импичменте президента
21:55 30.06.2021 (обновлено: 23:22 30.06.2021)
В Бразилии семь партий подали "суперпрошение" об импичменте президента Болсонару
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 июн — РИА Новости.
Левые и центристские партии Бразилии
представили в палату депутатов "суперпрошение" об импичменте президента страны Жаиру Болсонару
, следует из трансляции представления документа.
Обращение назвали так потому, что оно объединяет уже ранее выдвинутые аргументы, его также подписало большое количество участников — семь партий, имеющие места в национальном конгрессе, десятки организаций и движений.
В петиции Болсонару обвиняют в 23 преступлениях. Самое последнее обвинение — в должностном преступлении при заключении контракта на закупку индийской вакцины Covaxin против COVID-19, которую могли осуществить по сильно завышенной цене.
Прошение представили в палату депутатов. У ее президента Артура Лиры есть полномочия, чтобы передать документ на голосование, однако до сих пор он проигнорировал более сотни запросов на отставку главы государства.
Как признают инициаторы петиции, сейчас у них нет необходимого числа голосов в палате депутатов, чтобы одобрить начало процесса импичмента. Но стратегия оппозиции заключается в том, чтобы увеличить давление на парламентариев, еще не определившихся по этому вопросу. На 3 июля запланированы манифестации по всей стране против политики действующего президента. Это уже третья масштабная акция чуть больше чем за месяц.