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В Бразилии семь партий подали "суперпрошение" об импичменте президента
В Бразилии семь партий подали "суперпрошение" об импичменте президента - РИА Новости, 30.06.2021
В Бразилии семь партий подали "суперпрошение" об импичменте президента
Левые и центристские партии Бразилии представили в палату депутатов "суперпрошение" об импичменте президента страны Жаиру Болсонару, следует из трансляции... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T21:55
2021-06-30T23:22
жаир болсонару
бразилия
в мире
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 июн — РИА Новости. Левые и центристские партии Бразилии представили в палату депутатов "суперпрошение" об импичменте президента страны Жаиру Болсонару, следует из трансляции представления документа.Обращение назвали так потому, что оно объединяет уже ранее выдвинутые аргументы, его также подписало большое количество участников — семь партий, имеющие места в национальном конгрессе, десятки организаций и движений.В петиции Болсонару обвиняют в 23 преступлениях. Самое последнее обвинение — в должностном преступлении при заключении контракта на закупку индийской вакцины Covaxin против COVID-19, которую могли осуществить по сильно завышенной цене.Прошение представили в палату депутатов. У ее президента Артура Лиры есть полномочия, чтобы передать документ на голосование, однако до сих пор он проигнорировал более сотни запросов на отставку главы государства.Как признают инициаторы петиции, сейчас у них нет необходимого числа голосов в палате депутатов, чтобы одобрить начало процесса импичмента. Но стратегия оппозиции заключается в том, чтобы увеличить давление на парламентариев, еще не определившихся по этому вопросу. На 3 июля запланированы манифестации по всей стране против политики действующего президента. Это уже третья масштабная акция чуть больше чем за месяц.
https://ria.ru/20210605/braziliya-1735750390.html
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жаир болсонару, бразилия, в мире
В Бразилии семь партий подали "суперпрошение" об импичменте президента
21:55 30.06.2021 (обновлено: 23:22 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В Бразилии семь партий подали "суперпрошение" об импичменте президента Болсонару

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 июн — РИА Новости. Левые и центристские партии Бразилии представили в палату депутатов "суперпрошение" об импичменте президента страны Жаиру Болсонару, следует из трансляции представления документа.
Обращение назвали так потому, что оно объединяет уже ранее выдвинутые аргументы, его также подписало большое количество участников — семь партий, имеющие места в национальном конгрессе, десятки организаций и движений.
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В петиции Болсонару обвиняют в 23 преступлениях. Самое последнее обвинение — в должностном преступлении при заключении контракта на закупку индийской вакцины Covaxin против COVID-19, которую могли осуществить по сильно завышенной цене.
Прошение представили в палату депутатов. У ее президента Артура Лиры есть полномочия, чтобы передать документ на голосование, однако до сих пор он проигнорировал более сотни запросов на отставку главы государства.
Как признают инициаторы петиции, сейчас у них нет необходимого числа голосов в палате депутатов, чтобы одобрить начало процесса импичмента. Но стратегия оппозиции заключается в том, чтобы увеличить давление на парламентариев, еще не определившихся по этому вопросу. На 3 июля запланированы манифестации по всей стране против политики действующего президента. Это уже третья масштабная акция чуть больше чем за месяц.
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