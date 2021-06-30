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Медведев заявил, что в России удается сдерживать рост криминала

Медведев заявил, что в России удается сдерживать рост криминала - РИА Новости, 30.06.2021

Медведев заявил, что в России удается сдерживать рост криминала

Рост криминала в России, несмотря на непростые социально-экономические условия, в целом удается сдерживать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:24

2021-06-30T16:24

2021-06-30T16:24

россия

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рост криминала в России, несмотря на непростые социально-экономические условия, в целом удается сдерживать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."В целом нам удается сдерживать рост криминала, несмотря на непростые социально-экономические условия. За первые пять месяцев текущего года число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,6% по сравнению с прошлогодним периодом, когда мы только начинали жить при пандемии. Очевидно, что задача – и дальше сохранять стабильный уровень криминогенной обстановки", - сказал Медведев на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ.

https://ria.ru/20210511/kazan-1731791295.html

россия

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2021

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россия, дмитрий медведев, общество