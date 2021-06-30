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Медведев заявил, что в России удается сдерживать рост криминала
Медведев заявил, что в России удается сдерживать рост криминала - РИА Новости, 30.06.2021
Медведев заявил, что в России удается сдерживать рост криминала
Рост криминала в России, несмотря на непростые социально-экономические условия, в целом удается сдерживать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:24
2021-06-30T16:24
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рост криминала в России, несмотря на непростые социально-экономические условия, в целом удается сдерживать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."В целом нам удается сдерживать рост криминала, несмотря на непростые социально-экономические условия. За первые пять месяцев текущего года число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,6% по сравнению с прошлогодним периодом, когда мы только начинали жить при пандемии. Очевидно, что задача – и дальше сохранять стабильный уровень криминогенной обстановки", - сказал Медведев на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ.
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россия, дмитрий медведев, общество
Медведев заявил, что в России удается сдерживать рост криминала
16:24 30.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Медведев заявил, что в России удается сдерживать рост криминала

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рост криминала в России, несмотря на непростые социально-экономические условия, в целом удается сдерживать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В целом нам удается сдерживать рост криминала, несмотря на непростые социально-экономические условия. За первые пять месяцев текущего года число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,6% по сравнению с прошлогодним периодом, когда мы только начинали жить при пандемии. Очевидно, что задача – и дальше сохранять стабильный уровень криминогенной обстановки", - сказал Медведев на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ.
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