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В Чехии назвали способ выбить стул из-под "Северного потока — 2"
В Чехии назвали способ выбить стул из-под "Северного потока — 2" - РИА Новости, 30.06.2021
В Чехии назвали способ выбить стул из-под "Северного потока — 2"
Чешский журналист Адам Черны назвал способ "выбить стул" из-под проекта "Северный поток — 2". Об этом он написал в колонке для iRozhlas. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:30
2021-06-30T16:53
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
евросоюз
чехия
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Чешский журналист Адам Черны назвал способ "выбить стул" из-под проекта "Северный поток — 2". Об этом он написал в колонке для iRozhlas.По словам обозревателя, Западу необходимо найти вариант, при котором Украина не упадет в политическую и экономическую яму после запуска газопровода. При этом Черны уточнил, что останавливать строительство магистрали нельзя, поскольку это обернется исками с требованием возместить миллиарды долларов, потраченных на возведение "Северного потока — 2".По его мнению, это позволит связать "Северный поток — 2" с политическим контекстом и гарантировать, что Россия не воспользуется им в качестве рычага давления на Украину.Германия также могла бы связать его запуск с планами по поддержке энергетической независимости Киева, считает Черны."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, продвигающие свой сжиженный природный газ в Европейский союз.Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена ранее ввела санкции против судов, достраивающих "Северный поток — 2", но не стала применять их против немецкой Nord Stream 2 AG, объяснив это нежеланием ссориться с союзниками. При этом в Вашингтоне признали, что новые ограничительные меры против трубопровода уже бессмысленны, поскольку он практически достроен.В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект, который нельзя политизировать. В Москве напомнили, что завершение строительства магистрали выгодно Евросоюзу и Германии. В Берлине также отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210626/kompensatsii-1738701988.html
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, чехия, сша, украина, в мире
В Чехии назвали способ выбить стул из-под "Северного потока — 2"
15:30 30.06.2021 (обновлено: 16:53 30.06.2021)
 
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2"
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner

В Чехии назвали способ выбить стул из-под "Северного потока — 2"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Чешский журналист Адам Черны назвал способ "выбить стул" из-под проекта "Северный поток — 2". Об этом он написал в колонке для iRozhlas.
По словам обозревателя, Западу необходимо найти вариант, при котором Украина не упадет в политическую и экономическую яму после запуска газопровода. При этом Черны уточнил, что останавливать строительство магистрали нельзя, поскольку это обернется исками с требованием возместить миллиарды долларов, потраченных на возведение "Северного потока — 2".
"Среди возможных вариантов наиболее реальным кажется тот, при котором газопровод можно будет достроить, а потом установить жесткие условия пользования им", — пишет автор.
По его мнению, это позволит связать "Северный поток — 2" с политическим контекстом и гарантировать, что Россия не воспользуется им в качестве рычага давления на Украину.
Германия также могла бы связать его запуск с планами по поддержке энергетической независимости Киева, считает Черны.
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, продвигающие свой сжиженный природный газ в Европейский союз.
Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена ранее ввела санкции против судов, достраивающих "Северный поток — 2", но не стала применять их против немецкой Nord Stream 2 AG, объяснив это нежеланием ссориться с союзниками. При этом в Вашингтоне признали, что новые ограничительные меры против трубопровода уже бессмысленны, поскольку он практически достроен.
В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект, который нельзя политизировать. В Москве напомнили, что завершение строительства магистрали выгодно Евросоюзу и Германии. В Берлине также отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
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РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореЕвросоюзЧехияСШАУкраинаВ мире
 
 
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