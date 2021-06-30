В Чехии назвали способ выбить стул из-под "Северного потока — 2"
15:30 30.06.2021 (обновлено: 16:53 30.06.2021)
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2"
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
В Чехии назвали способ выбить стул из-под "Северного потока — 2"
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Чешский журналист Адам Черны назвал способ "выбить стул" из-под проекта "Северный поток — 2". Об этом он написал в колонке для iRozhlas.
По словам обозревателя, Западу необходимо найти вариант, при котором Украина не упадет в политическую и экономическую яму после запуска газопровода. При этом Черны уточнил, что останавливать строительство магистрали нельзя, поскольку это обернется исками с требованием возместить миллиарды долларов, потраченных на возведение "Северного потока — 2".
"Среди возможных вариантов наиболее реальным кажется тот, при котором газопровод можно будет достроить, а потом установить жесткие условия пользования им", — пишет автор.
По его мнению, это позволит связать "Северный поток — 2" с политическим контекстом и гарантировать, что Россия не воспользуется им в качестве рычага давления на Украину.
Германия также могла бы связать его запуск с планами по поддержке энергетической независимости Киева, считает Черны.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, продвигающие свой сжиженный природный газ в Европейский союз.
Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена ранее ввела санкции против судов, достраивающих "Северный поток — 2", но не стала применять их против немецкой Nord Stream 2 AG, объяснив это нежеланием ссориться с союзниками. При этом в Вашингтоне признали, что новые ограничительные меры против трубопровода уже бессмысленны, поскольку он практически достроен.
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