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Ученые нашли деревянный посох возрастом 4400 лет, принадлежавший шаману
Ученые нашли деревянный посох возрастом 4400 лет, принадлежавший шаману - РИА Новости, 30.06.2021
Ученые нашли деревянный посох возрастом 4400 лет, принадлежавший шаману
На юго-западе Финляндии ученые обнаружили на заболоченной местности деревянную палку в виде змеи возрастом 4400 лет, сообщает Live Science. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T07:20
2021-06-30T07:20
2021-06-30T07:21
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. На юго-западе Финляндии ученые обнаружили на заболоченной местности деревянную палку в виде змеи возрастом 4400 лет, сообщает Live Science.Исследователи полагают, что артефакт длиной 53 сантиметра и толщиной около трех сантиметров, вырезанный из цельного куска дерева, мог использоваться шаманом в мистических целях и быть ритуальным подношением, а не случайно потерянным предметом. Эксперты полагают, что из дерева, породу которого еще нужно определить, был вырезан силуэт гадюки, исходя из формы головы, укороченного тела и хвоста.В Live Science отмечают, что согласно историческим записям, в которых обсуждаются дохристианские верования, "змеи имеют символическое значение как в финно-угорской, так и в саамской космологии". В древние времена считалось, что шаманы могут превращаться в этих пресмыкающихся. Однако артефакт появился задолго до того, как финны начали вести письменные записи. Поэтому исследователи пока не могут быть уверены в том, что люди придерживались тех же убеждений около 4400 лет назад. Эксперты планируют провести дополнительные археологические работы, так как не исключают, что недалеко от территории, где был найден посох, может находиться место для жертвоприношений.
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стиль жизни, новости культуры, археология
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
На юго-западе Финляндии ученые обнаружили на заболоченной местности деревянную палку в виде змеи возрастом 4400 лет, сообщает
Live Science.
Исследователи полагают, что артефакт длиной 53 сантиметра и толщиной около трех сантиметров, вырезанный из цельного куска дерева, мог использоваться шаманом в мистических целях и быть ритуальным подношением, а не случайно потерянным предметом.
"Я видел много необычных вещей в своей работе, но этот предмет лишил меня дара речи и вызвал дрожь", — прокомментировал Сату Койвисто, участник раскопок, археолог и сотрудник Университета Турку.
Эксперты полагают, что из дерева, породу которого еще нужно определить, был вырезан силуэт гадюки, исходя из формы головы, укороченного тела и хвоста.
"Это очень интересно, поскольку гадюка играет важную роль в гораздо более поздних народных религиях и магических ритуалах", — отметила Соня Хукантайвал, специалист по скандинавскому фольклору из Академии Або.
В Live Science отмечают, что согласно историческим записям, в которых обсуждаются дохристианские верования, "змеи имеют символическое значение как в финно-угорской, так и в саамской космологии". В древние времена считалось, что шаманы могут превращаться в этих пресмыкающихся.
Однако артефакт появился задолго до того, как финны начали вести письменные записи. Поэтому исследователи пока не могут быть уверены в том, что люди придерживались тех же убеждений около 4400 лет назад.
Эксперты планируют провести дополнительные археологические работы, так как не исключают, что недалеко от территории, где был найден посох, может находиться место для жертвоприношений.