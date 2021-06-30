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Ученые нашли деревянный посох возрастом 4400 лет, принадлежавший шаману

Ученые нашли деревянный посох возрастом 4400 лет, принадлежавший шаману - РИА Новости, 30.06.2021

Ученые нашли деревянный посох возрастом 4400 лет, принадлежавший шаману

На юго-западе Финляндии ученые обнаружили на заболоченной местности деревянную палку в виде змеи возрастом 4400 лет, сообщает Live Science. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T07:20

2021-06-30T07:20

2021-06-30T07:21

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. На юго-западе Финляндии ученые обнаружили на заболоченной местности деревянную палку в виде змеи возрастом 4400 лет, сообщает Live Science.Исследователи полагают, что артефакт длиной 53 сантиметра и толщиной около трех сантиметров, вырезанный из цельного куска дерева, мог использоваться шаманом в мистических целях и быть ритуальным подношением, а не случайно потерянным предметом. Эксперты полагают, что из дерева, породу которого еще нужно определить, был вырезан силуэт гадюки, исходя из формы головы, укороченного тела и хвоста.В Live Science отмечают, что согласно историческим записям, в которых обсуждаются дохристианские верования, "змеи имеют символическое значение как в финно-угорской, так и в саамской космологии". В древние времена считалось, что шаманы могут превращаться в этих пресмыкающихся. Однако артефакт появился задолго до того, как финны начали вести письменные записи. Поэтому исследователи пока не могут быть уверены в том, что люди придерживались тех же убеждений около 4400 лет назад. Эксперты планируют провести дополнительные археологические работы, так как не исключают, что недалеко от территории, где был найден посох, может находиться место для жертвоприношений.

https://ria.ru/20210629/turkey-1738946834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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