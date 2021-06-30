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Александр Никитин дал поручения по итогам "прямой линии" с президентом

Александр Никитин дал поручения по итогам "прямой линии" с президентом - РИА Новости, 30.06.2021

Александр Никитин дал поручения по итогам "прямой линии" с президентом

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин по итогам "прямой линии" с президентом страны дал поручения профильным ведомствам региона, сообщил РИА... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T20:19

2021-06-30T20:19

2021-06-30T20:19

тамбовская область

александр никитин

прямая линия с владимиром путиным

тамбовская область

общество

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ТАМБОВ, 30 июн - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин по итогам "прямой линии" с президентом страны дал поручения профильным ведомствам региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Он сообщил, что он и его коллеги взяли на заметку те вопросы, которые поднимались в разговоре с президентом, уже даны необходимые поручения. "Профильные ведомства проведут анализ ситуации. Это касается водоснабжения, ремонта дорог, старых зданий социальных учреждений, мусорной реформы, поддержки материнства и детства. Темой номер один ожидаемо стала вакцинация. Думаю, что после такого разговора процесс вакцинации пойдет активнее", - сказал Никитин.Губернатор уточнил, что близкими для региона также являются вопросы продовольствия, цен на продовольствие, поскольку Тамбовская область производит самые одни из самых востребованных продуктов - мясо, зерно, сахар, масло, молоко.

https://ria.ru/20210618/selkhozstartapy-1737634482.html

тамбовская область

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александр никитин, прямая линия с владимиром путиным, тамбовская область, общество