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Медведев призвал исключить ситуации, когда люди не получают госпомощь
Медведев призвал исключить ситуации, когда люди не получают госпомощь - РИА Новости, 30.06.2021
Медведев призвал исключить ситуации, когда люди не получают госпомощь
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал недопустимой ситуацию, когда люди не могут получить помощь от государства, особенно в условиях пандемии. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:13
2021-06-30T17:13
2021-06-30T17:13
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал недопустимой ситуацию, когда люди не могут получить помощь от государства, особенно в условиях пандемии.На совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ он отметил, что число коррупционных преступлений в стране за пять месяцев выросло. По его словам, речь идет, в том числе, о хищениях средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, на поддержку граждан и бизнеса."Ситуация, при которой люди не могут получить необходимой помощи от государства, особенно в условиях пандемии, абсолютно недопустима. Поэтому нам также нужно и дальше думать о дополнительных мерах, которые могли бы такую деятельность более активно пресекать", - заявил Медведев.
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россия, дмитрий медведев, общество
Медведев призвал исключить ситуации, когда люди не получают госпомощь
Медведев назвал ситуацию, когда люди не могут получить помощь от государства, недопустимой