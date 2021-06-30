https://ria.ru/20210630/pogoda-1739181738.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 30.06.2021

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Температура на 3-5 градусов выше климатической нормы ожидается в Москве в начале следующей недели, в понедельник – от плюс 25 градусов и без осадков, сообщила... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T11:16

2021-06-30T11:16

2021-06-30T11:16

татьяна позднякова

москва

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Температура на 3-5 градусов выше климатической нормы ожидается в Москве в начале следующей недели, в понедельник – от плюс 25 градусов и без осадков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Ранее она сообщила, что на выходных в столице ожидается около плюс 26 и кратковременные дожди в субботу."Начало следующей недели: осадков не ожидается, температура воздуха и ночью, и днем будет повышаться, она будет выше климатической нормы на 3-5 градусов. В понедельник общий предел температуры – плюс 24-29 по столичному региону. В Москве это будет выше плюс 25, для города это уже относится к категории жаркой погоды, но все же это не те утомительные 30 градусов, которые мы пережили", - сказала Позднякова.

https://ria.ru/20210627/iyul-1738784952.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, москва, общество