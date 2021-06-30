https://ria.ru/20210630/pogoda-1739181738.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 30.06.2021
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Температура на 3-5 градусов выше климатической нормы ожидается в Москве в начале следующей недели, в понедельник – от плюс 25 градусов и без осадков, сообщила... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:16
2021-06-30T11:16
2021-06-30T11:16
татьяна позднякова
москва
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Температура на 3-5 градусов выше климатической нормы ожидается в Москве в начале следующей недели, в понедельник – от плюс 25 градусов и без осадков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Ранее она сообщила, что на выходных в столице ожидается около плюс 26 и кратковременные дожди в субботу."Начало следующей недели: осадков не ожидается, температура воздуха и ночью, и днем будет повышаться, она будет выше климатической нормы на 3-5 градусов. В понедельник общий предел температуры – плюс 24-29 по столичному региону. В Москве это будет выше плюс 25, для города это уже относится к категории жаркой погоды, но все же это не те утомительные 30 градусов, которые мы пережили", - сказала Позднякова.
https://ria.ru/20210627/iyul-1738784952.html
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татьяна позднякова, москва, общество
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
В Московском метеобюро рассказали о погоде в столице в начале следующей недели