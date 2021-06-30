Песков оценил итоги встречи Путина и Байдена
11:40 30.06.2021 (обновлено: 12:02 30.06.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Песков прокомментировал итоги встречи Путина и Байдена
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, характеризуя отношения между Москвой и Вашингтоном после встречи лидеров двух государств в Женеве, заявил, что США не отказывались от сдерживания России.
"Так быстро ничего измениться не может: "а" - есть инертность определенная, "в" - никто, я имею в виду наших американских товарищей, не отказывался от планов по сдерживанию России. Это тоже не может не иметь свои негативные последствия. Просто нужно время, чтобы те понимания, которые были достигнуты между двумя президентами в Женеве, чтобы они проросли через бюрократические препоны и действительно были приняты в работу", - сказал Песков в эфире Первого канала.
Он напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил о готовности идти так далеко в развитии двусторонних отношений, насколько к этому готовы наши визави. "Насколько они готовы, будет зависеть от политической воли", - добавил Песков.
В Женеве 16 июня состоялась первая встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. По ее итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.