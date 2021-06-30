Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210630/peregovory-1739153193.html
Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры с экипажем "Союза-11"
Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры с экипажем "Союза-11" - РИА Новости, 30.06.2021
Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры с экипажем "Союза-11"
Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры экипажа космического корабля "Союз-11", погибшего полвека назад при возвращении с орбитальной станции "Салют" на РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T04:19
2021-06-30T07:37
хочу стать космонавтом
россия
земля
союз
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738886923_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_e0b7d954f3655ebe6eabd0bf9e4ed975.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры экипажа космического корабля "Союз-11", погибшего полвека назад при возвращении с орбитальной станции "Салют" на Землю.Из опубликованных материалов можно узнать, как космонавты готовились к старту. Они докладывали обстановку и сверяли время. "Заря" (измерительный пункт) сообщала о физическом состоянии членов экипажа.Из текста следует, что космонавты закрыли люки, доложили обстановку и сверили время.Последнее, что услышали от космонавтов с Земли, было шутливое пожелание Волкова: "Завтра встретимся, готовьте коньяк".Гибель экипажа космического корабля "Союз-11"Тридцатого июня 1971 года при возвращении на Землю погибли советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. Они отправились в полет в начале июня того же года на корабле "Союз-11" для проведения стыковки с первой в мире пилотируемой орбитальной станцией "Салют-1", выведенной на орбиту 19 апреля 1971 года.За день до трагедии на борт орбитальной научной станции с Земли поступило указание о завершении полета и подготовке к посадке. Космонавты, убедившись в нормальной работе всех систем корабля и станции, приготовились к этому.Вся аппаратура работала нормально. Радиосвязь с Землей была устойчивой. После этого была успешно проведена расстыковка корабля со станцией. Около четырех часов продолжался полет "Союза-11" в космическом пространстве.Спускаемый аппарат, в котором находились Добровольский, Волков и Пацаев, по данным телеметрии, штатно вошел в плотные слои атмосферы, в расчетное время сработала парашютная система, включились двигатели мягкой посадки, и приземление произошло в заданном районе. Однако прибывшая почти сразу к месту приземления поисковая группа после вскрытия спускаемой капсулы обнаружила лежащих в креслах космонавтов без признаков жизни.Спасти Добровольского, Волкова и Пацаева могли полетные скафандры, но они находились без них.Анализ записей автономного регистратора бортовых измерений "Мир" показал, что с момента разделения отсеков на высоте более 150 километров давление в спускаемом аппарате стало резко снижаться и в течение 115 секунд упало до 50 миллиметров ртутного столба. Темп снижения давления соответствовал открытому вентиляционному клапану. Комиссия пришла к однозначному выводу: при разделении отсеков преждевременно и несанкционированно открылся вентиляционный клапан. В результате спускаемый аппарат разгерметизировался, и это привело к гибели космонавтов."Союз-11""Союз-11" — пилотируемый космический корабль серии "Союз" (регистрационный номер 1971-053A/05283), доставивший первый экипаж на орбитальную станцию "Салют-1" (предыдущий космический корабль "Союз-10" неудачно состыковался с орбитальной станцией, из-за повреждения стыковочного узла экипаж не смог перейти на борт станции).В 1973 году на месте приземления "Союз-11" был установлен мемориальный знак. В 1974 году — монумент памяти. В 2008 году разрушен вандалами. В 2013 году установлена мемориальная доска с подписью "Жезказган помнит". Открытие восстановленного памятника "Трем Героям" состоялось 7 июля 2016 года.
https://ria.ru/20190917/1558769453.html
https://ria.ru/20201204/rakety-1587598745.html
https://ria.ru/20210628/sputnik-1738893026.html
россия
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738886923_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_0cdc429d4261bcd6ee69c3aac852a15b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, земля, союз, роскосмос
Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры с экипажем "Союза-11"
04:19 30.06.2021 (обновлено: 07:37 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанкЭкипаж космического корабля "Союз-11": инженер-испытатель Виктор Пацаев, командир корабля Георгий Добровольский, бортинженер Владислав Волков
Экипаж космического корабля Союз-11: инженер-испытатель Виктор Пацаев, командир корабля Георгий Добровольский, бортинженер Владислав Волков - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк

Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры экипажа "Союза-11" перед его гибелью

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры экипажа космического корабля "Союз-11", погибшего полвека назад при возвращении с орбитальной станции "Салют" на Землю.
Из опубликованных материалов можно узнать, как космонавты готовились к старту. Они докладывали обстановку и сверяли время. "Заря" (измерительный пункт) сообщала о физическом состоянии членов экипажа.
Из текста следует, что космонавты закрыли люки, доложили обстановку и сверили время.
Последнее, что услышали от космонавтов с Земли, было шутливое пожелание Волкова: "Завтра встретимся, готовьте коньяк".
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11 - РИА Новости, 1920, 17.09.2019
17 сентября 2019, 14:09Наука
Космонавт рассказал о нештатной ситуации при возвращении "Союза МС-11"

Гибель экипажа космического корабля "Союз-11"

Тридцатого июня 1971 года при возвращении на Землю погибли советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. Они отправились в полет в начале июня того же года на корабле "Союз-11" для проведения стыковки с первой в мире пилотируемой орбитальной станцией "Салют-1", выведенной на орбиту 19 апреля 1971 года.
За день до трагедии на борт орбитальной научной станции с Земли поступило указание о завершении полета и подготовке к посадке. Космонавты, убедившись в нормальной работе всех систем корабля и станции, приготовились к этому.
Вся аппаратура работала нормально. Радиосвязь с Землей была устойчивой. После этого была успешно проведена расстыковка корабля со станцией. Около четырех часов продолжался полет "Союза-11" в космическом пространстве.
Спускаемый аппарат, в котором находились Добровольский, Волков и Пацаев, по данным телеметрии, штатно вошел в плотные слои атмосферы, в расчетное время сработала парашютная система, включились двигатели мягкой посадки, и приземление произошло в заданном районе. Однако прибывшая почти сразу к месту приземления поисковая группа после вскрытия спускаемой капсулы обнаружила лежащих в креслах космонавтов без признаков жизни.
Спасти Добровольского, Волкова и Пацаева могли полетные скафандры, но они находились без них.
Анализ записей автономного регистратора бортовых измерений "Мир" показал, что с момента разделения отсеков на высоте более 150 километров давление в спускаемом аппарате стало резко снижаться и в течение 115 секунд упало до 50 миллиметров ртутного столба. Темп снижения давления соответствовал открытому вентиляционному клапану. Комиссия пришла к однозначному выводу: при разделении отсеков преждевременно и несанкционированно открылся вентиляционный клапан. В результате спускаемый аппарат разгерметизировался, и это привело к гибели космонавтов.
Старт ракеты-носителя Союз-2.1б со спутником связи Гонец-М с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря 2020, 03:03
Источник: "Роскосмос" предотвратил семь возможных аварий ракет "Союз-2"

"Союз-11"

"Союз-11" — пилотируемый космический корабль серии "Союз" (регистрационный номер 1971-053A/05283), доставивший первый экипаж на орбитальную станцию "Салют-1" (предыдущий космический корабль "Союз-10" неудачно состыковался с орбитальной станцией, из-за повреждения стыковочного узла экипаж не смог перейти на борт станции).
В 1973 году на месте приземления "Союз-11" был установлен мемориальный знак. В 1974 году — монумент памяти. В 2008 году разрушен вандалами. В 2013 году установлена мемориальная доска с подписью "Жезказган помнит". Открытие восстановленного памятника "Трем Героям" состоялось 7 июля 2016 года.
Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 13:27Наука
"Роскосмос" на МАКС-2021 покажет макет новейшего спутника наблюдения
 
Хочу стать космонавтомРоссияЗемляСоюзРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Глава ГИБДД назвал число штрафов, выписанных в 2021 году при помощи камер
08:27Глава ГИБДД рассказал о необходимости знаков "камера"
08:24Глава ГИБДД рассказал, для чего нужен скрытый контроль ДПС
08:21На трассе под Волгоградом опрокинулась "Газель" с восемью пассажирами
08:19Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с пандемией
08:17В ГИБДД заявили о резком снижении числа ДТП с пьяными водителями
08:15Генпрокурор Чехии, споривший из-за дела Врбетице, ушел в отставку
08:15Гватемала попросила вернуть деньги за "Спутник V" из-за задержки поставок
08:07Таксистам с опытом менее трех лет могут запретить использовать агрегаторы
08:02В Москве в среду ожидается небольшой дождь
08:00В странах, победивших коронавирус, новая беда. И более заразная
07:45При ракетном ударе по силам США в Сирии были повреждены два здания
07:45Историк Алексей Юдин: Евросоюз забыл о своей христианской основе
07:34Ватиканист рассказал о процедуре канонизации одного из основателей ЕС
07:17В ГД предложили давать командировочные в валюте страны, куда едет человек
07:12Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами
07:09В Ростовской области три человека пострадали в ДТП
06:54Названа причина смерти детей, чьи тела нашли на реке в Приморье
06:51Эксперты назвали страхи начинающих водителей
06:37В США осудили россиянина, незаконно пересекшего границу с Мексикой
Лента новостейМолния