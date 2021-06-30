https://ria.ru/20210630/peregovory-1739153193.html

Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры с экипажем "Союза-11"

Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры с экипажем "Союза-11" - РИА Новости, 30.06.2021

Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры с экипажем "Союза-11"

Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры экипажа космического корабля "Союз-11", погибшего полвека назад при возвращении с орбитальной станции "Салют" на РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T04:19

2021-06-30T04:19

2021-06-30T07:37

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роскосмос

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры экипажа космического корабля "Союз-11", погибшего полвека назад при возвращении с орбитальной станции "Салют" на Землю.Из опубликованных материалов можно узнать, как космонавты готовились к старту. Они докладывали обстановку и сверяли время. "Заря" (измерительный пункт) сообщала о физическом состоянии членов экипажа.Из текста следует, что космонавты закрыли люки, доложили обстановку и сверили время.Последнее, что услышали от космонавтов с Земли, было шутливое пожелание Волкова: "Завтра встретимся, готовьте коньяк".Гибель экипажа космического корабля "Союз-11"Тридцатого июня 1971 года при возвращении на Землю погибли советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. Они отправились в полет в начале июня того же года на корабле "Союз-11" для проведения стыковки с первой в мире пилотируемой орбитальной станцией "Салют-1", выведенной на орбиту 19 апреля 1971 года.За день до трагедии на борт орбитальной научной станции с Земли поступило указание о завершении полета и подготовке к посадке. Космонавты, убедившись в нормальной работе всех систем корабля и станции, приготовились к этому.Вся аппаратура работала нормально. Радиосвязь с Землей была устойчивой. После этого была успешно проведена расстыковка корабля со станцией. Около четырех часов продолжался полет "Союза-11" в космическом пространстве.Спускаемый аппарат, в котором находились Добровольский, Волков и Пацаев, по данным телеметрии, штатно вошел в плотные слои атмосферы, в расчетное время сработала парашютная система, включились двигатели мягкой посадки, и приземление произошло в заданном районе. Однако прибывшая почти сразу к месту приземления поисковая группа после вскрытия спускаемой капсулы обнаружила лежащих в креслах космонавтов без признаков жизни.Спасти Добровольского, Волкова и Пацаева могли полетные скафандры, но они находились без них.Анализ записей автономного регистратора бортовых измерений "Мир" показал, что с момента разделения отсеков на высоте более 150 километров давление в спускаемом аппарате стало резко снижаться и в течение 115 секунд упало до 50 миллиметров ртутного столба. Темп снижения давления соответствовал открытому вентиляционному клапану. Комиссия пришла к однозначному выводу: при разделении отсеков преждевременно и несанкционированно открылся вентиляционный клапан. В результате спускаемый аппарат разгерметизировался, и это привело к гибели космонавтов."Союз-11""Союз-11" — пилотируемый космический корабль серии "Союз" (регистрационный номер 1971-053A/05283), доставивший первый экипаж на орбитальную станцию "Салют-1" (предыдущий космический корабль "Союз-10" неудачно состыковался с орбитальной станцией, из-за повреждения стыковочного узла экипаж не смог перейти на борт станции).В 1973 году на месте приземления "Союз-11" был установлен мемориальный знак. В 1974 году — монумент памяти. В 2008 году разрушен вандалами. В 2013 году установлена мемориальная доска с подписью "Жезказган помнит". Открытие восстановленного памятника "Трем Героям" состоялось 7 июля 2016 года.

https://ria.ru/20190917/1558769453.html

https://ria.ru/20201204/rakety-1587598745.html

https://ria.ru/20210628/sputnik-1738893026.html

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россия, земля, союз, роскосмос