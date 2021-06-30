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"Роскосмос" рассекретил переговоры погибшего экипажа корабля "Союз-11"
"Роскосмос" рассекретил переговоры погибшего экипажа корабля "Союз-11" - РИА Новости, 30.06.2021
"Роскосмос" рассекретил переговоры погибшего экипажа корабля "Союз-11"
"Роскосмос" опубликовал рассекреченные переговоры экипажа космического корабля "Союз-11", погибшего полвека назад при возвращении с орбитальной станции "Салют"... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T00:22
2021-06-30T07:58
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал рассекреченные переговоры экипажа космического корабля "Союз-11", погибшего полвека назад при возвращении с орбитальной станции "Салют" на Землю.Корабль "Союз-11" с Добровольским, Волковым и Пацаевым был запущен ракетой-носителем "Союз" с Байконура 6 июня 1971 года и через сутки состыковался с орбитальной станцией "Салют". При возвращении корабля на Землю 30 июня произошла разгерметизация спускаемого аппарата и космонавты погибли.Расшифровка, опубликованная на сайте "Роскосмоса", включает в себя переговоры космонавтов Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева как незадолго до старта с космодрома Байконур, так и перед посадкой, завершившейся трагедией.Как следует из расшифровки, в 21.15 29 июня 1971 года Земля, которая ведет радиопереговоры под позывным "Заря", дает Добровольскому (позывной "Янтарь-1"), Волкову ("Янтарь-2") и Пацаеву ("Янтарь-3") добро на закрытие переходного люка со станцией, а затем и на расстыковку."Прошло разделение, прошло разделение... Визуально наблюдаем расхождение. Станция пошла слева от нас, с разворотом", - сообщает Волков."Посадка будет происходить за 10 минут до восхода Солнца", - передает "Заря".В ответ на вопрос об ориентации корабля относительно Земли "Янтарь-2" сообщает: "Мы увидели Землю, увидели!""Хорошо, не торопись", - говорит "Заря"."Начали ориентацию. Справа висит дождь. Здорово летит, красиво!", - говорит Волков."Заря", я — третий. У меня виден горизонт по нижнему срезу иллюминатора", - передает Пацаев.Волков позднее также сообщает, что загорелся сигнал "Спуск". "Пусть горит. Все отлично. Правильно горит. Связь заканчивается. Счастливо!", - отвечает "Заря".В момент отделения спускаемого аппарата от приборного и орбитального отсеков на высоте около 150 километров радиосвязь с космонавтами прервалась. Аппарат, в котором находились Добровольский, Волков и Пацаев, по данным телеметрии, штатно вошел в плотные слои атмосферы, в расчетное время сработала парашютная система, включились двигатели мягкой посадки, и приземление произошло в заданном районе. Однако прибывшая почти сразу к месту приземления поисковая группа после вскрытия спускаемой капсулы обнаружила лежащих в креслах космонавтов без признаков жизни.Как выяснилось позже, причиной катастрофы стал открывшийся на высоте 150 километров вентиляционный клапан в спускаемом аппарате, предназначенный для поддержания системы жизнеобеспечения на борту. Его штатное открытие для выравнивания давления внутри аппарата должно было произойти в автоматическом режиме на высоте четыре километра от Земли. Несколько секунд, прежде чем потерять сознание, космонавты пытались устранить поломку. Экипаж определил причину неисправности. Как установили позже, Пацаев пытался исправить положение. Космонавт сумел отстегнуть привязную систему, чтобы дотянуться до крана-"барашка" (для его закрытия нужно было сделать шесть с половиной оборотов), который был расположен прямо над его головой, но не успел. Через 40 секунд давление внутри космического корабля упало, и космонавты погибли.Спасти Добровольского, Волкова и Пацаева могли полетные скафандры, но они находились без них. "Союз-11", как и "Союз-10", мог вмещать до трех космонавтов, но при этом размеры кабины не позволяли им находиться в скафандрах.После трагедии программа космических полетов была остановлена на более чем два года, а корабль "Союз" доработан. За это время были разработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности экипажей, в том числе приняли решение об обязательном использовании скафандров "Сокол" при выведении корабля на орбиту и при возращении космонавтов на Землю, экипажи сократили до двух человек, чтобы разместить обеспечивающее их безопасность оборудование. Полеты экипажей из трех космонавтов возобновились с конца 1980-х годов на кораблях следующей модификации.
https://ria.ru/20210630/ekipazh-1738890582.html
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россия, космос - риа наука, роскосмос
"Роскосмос" рассекретил переговоры погибшего экипажа корабля "Союз-11"
00:22 30.06.2021 (обновлено: 07:58 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанкЭкипаж космического корабля "Союз-11": инженер-испытатель Виктор Пацаев, командир корабля Георгий Добровольский, бортинженер Владислав Волков
Экипаж космического корабля Союз-11: инженер-испытатель Виктор Пацаев, командир корабля Георгий Добровольский, бортинженер Владислав Волков - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Александр Моклецов
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"Роскосмос" опубликовал рассекреченные переговоры погибшего экипажа корабля "Союз-11"

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал рассекреченные переговоры экипажа космического корабля "Союз-11", погибшего полвека назад при возвращении с орбитальной станции "Салют" на Землю.
Корабль "Союз-11" с Добровольским, Волковым и Пацаевым был запущен ракетой-носителем "Союз" с Байконура 6 июня 1971 года и через сутки состыковался с орбитальной станцией "Салют". При возвращении корабля на Землю 30 июня произошла разгерметизация спускаемого аппарата и космонавты погибли.
Космонавты Г.Добровольский, В.Пацаев и В.Волков во время тренировки - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
00:26
Гибель экипажа космического корабля "Союз-11"
Расшифровка, опубликованная на сайте "Роскосмоса", включает в себя переговоры космонавтов Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева как незадолго до старта с космодрома Байконур, так и перед посадкой, завершившейся трагедией.
Как следует из расшифровки, в 21.15 29 июня 1971 года Земля, которая ведет радиопереговоры под позывным "Заря", дает Добровольскому (позывной "Янтарь-1"), Волкову ("Янтарь-2") и Пацаеву ("Янтарь-3") добро на закрытие переходного люка со станцией, а затем и на расстыковку.
"Прошло разделение, прошло разделение... Визуально наблюдаем расхождение. Станция пошла слева от нас, с разворотом", - сообщает Волков.
"Посадка будет происходить за 10 минут до восхода Солнца", - передает "Заря".
В ответ на вопрос об ориентации корабля относительно Земли "Янтарь-2" сообщает: "Мы увидели Землю, увидели!"
"Хорошо, не торопись", - говорит "Заря".
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"Начали ориентацию. Справа висит дождь. Здорово летит, красиво!", - говорит Волков.
"Заря", я — третий. У меня виден горизонт по нижнему срезу иллюминатора", - передает Пацаев.
Волков позднее также сообщает, что загорелся сигнал "Спуск". "Пусть горит. Все отлично. Правильно горит. Связь заканчивается. Счастливо!", - отвечает "Заря".
Последнее, что услышали от космонавтов с Земли, было шутливое пожелание Волкова: "Завтра встретимся, готовьте коньяк".
В момент отделения спускаемого аппарата от приборного и орбитального отсеков на высоте около 150 километров радиосвязь с космонавтами прервалась. Аппарат, в котором находились Добровольский, Волков и Пацаев, по данным телеметрии, штатно вошел в плотные слои атмосферы, в расчетное время сработала парашютная система, включились двигатели мягкой посадки, и приземление произошло в заданном районе. Однако прибывшая почти сразу к месту приземления поисковая группа после вскрытия спускаемой капсулы обнаружила лежащих в креслах космонавтов без признаков жизни.
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Как выяснилось позже, причиной катастрофы стал открывшийся на высоте 150 километров вентиляционный клапан в спускаемом аппарате, предназначенный для поддержания системы жизнеобеспечения на борту. Его штатное открытие для выравнивания давления внутри аппарата должно было произойти в автоматическом режиме на высоте четыре километра от Земли. Несколько секунд, прежде чем потерять сознание, космонавты пытались устранить поломку. Экипаж определил причину неисправности. Как установили позже, Пацаев пытался исправить положение. Космонавт сумел отстегнуть привязную систему, чтобы дотянуться до крана-"барашка" (для его закрытия нужно было сделать шесть с половиной оборотов), который был расположен прямо над его головой, но не успел. Через 40 секунд давление внутри космического корабля упало, и космонавты погибли.
Спасти Добровольского, Волкова и Пацаева могли полетные скафандры, но они находились без них. "Союз-11", как и "Союз-10", мог вмещать до трех космонавтов, но при этом размеры кабины не позволяли им находиться в скафандрах.
После трагедии программа космических полетов была остановлена на более чем два года, а корабль "Союз" доработан. За это время были разработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности экипажей, в том числе приняли решение об обязательном использовании скафандров "Сокол" при выведении корабля на орбиту и при возращении космонавтов на Землю, экипажи сократили до двух человек, чтобы разместить обеспечивающее их безопасность оборудование. Полеты экипажей из трех космонавтов возобновились с конца 1980-х годов на кораблях следующей модификации.
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