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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
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Власти объяснили, почему ветеран труда из Омска перестал получать доплату
Власти объяснили, почему ветеран труда из Омска перестал получать доплату - РИА Новости, 30.06.2021
Власти объяснили, почему ветеран труда из Омска перестал получать доплату
Омского пенсионера Владимира Василькова, который дозвонился президенту, никто не лишал звания "Ветеран труда", доплату он перестал получать из-за индексации... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:22
2021-06-30T14:48
александр бурков
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общество
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ОМСК, 30 июн - РИА Новости. Омского пенсионера Владимира Василькова, который дозвонился президенту, никто не лишал звания "Ветеран труда", доплату он перестал получать из-за индексации пенсий, сообщил журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.Ранее на прямую линию с президентом поступил вопрос из Омска от Владимира Василькова, который спросил, почему у него убрали надбавку к пенсии, которую он получал как ветеран труда. Пенсионер пожаловался, что ему "наплевали в душу". Президент России Владимир Путин назвал необоснованными решения, которые были приняты в ряде регионов, о лишении граждан звания ветеран труда и связанных с ним льгот.По словам губернатора, сейчас задача правительства региона - оперативно продумать решение этого вопроса для омичей, оказавшихся в подобной ситуации."Такая задача уже поставлена кабинету министров. Отмечу, что в регионе эту надбавку получают 43,8 тысячи человек. В текущем году в областном бюджете заложено 310 миллионов", - добавил Бурков.
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александр бурков, прямая линия с владимиром путиным, омская область, общество
Власти объяснили, почему ветеран труда из Омска перестал получать доплату
14:22 30.06.2021 (обновлено: 14:48 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Власти объяснили, что ветеран труда из Омска перестал получать доплату из-за индексации пенсии

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ОМСК, 30 июн - РИА Новости. Омского пенсионера Владимира Василькова, который дозвонился президенту, никто не лишал звания "Ветеран труда", доплату он перестал получать из-за индексации пенсий, сообщил журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.
Ранее на прямую линию с президентом поступил вопрос из Омска от Владимира Василькова, который спросил, почему у него убрали надбавку к пенсии, которую он получал как ветеран труда. Пенсионер пожаловался, что ему "наплевали в душу". Президент России Владимир Путин назвал необоснованными решения, которые были приняты в ряде регионов, о лишении граждан звания ветеран труда и связанных с ним льгот.
"Звания "Ветеран Омской области" Владимира Алексеевича никто не лишал. Еще в начале 2017 года были внесены изменения в закон, регламентирующий порядок предоставления граждан по данной выплате. В том числе был установлен критерий нуждаемости. Сегодня доплаты получают граждане с пенсией не более 15 631 рубль. С апреля этого года прошла индексация пенсий, из-за чего доплату Владимиру Алексеевичу перестали платить", - пояснил Бурков.
По словам губернатора, сейчас задача правительства региона - оперативно продумать решение этого вопроса для омичей, оказавшихся в подобной ситуации.
"Такая задача уже поставлена кабинету министров. Отмечу, что в регионе эту надбавку получают 43,8 тысячи человек. В текущем году в областном бюджете заложено 310 миллионов", - добавил Бурков.
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021Александр БурковПрямая линия с Владимиром ПутинымОмская областьОбщество
 
 
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