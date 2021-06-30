https://ria.ru/20210630/pensioner-1739225273.html

Власти объяснили, почему ветеран труда из Омска перестал получать доплату

Власти объяснили, почему ветеран труда из Омска перестал получать доплату - РИА Новости, 30.06.2021

Власти объяснили, почему ветеран труда из Омска перестал получать доплату

Омского пенсионера Владимира Василькова, который дозвонился президенту, никто не лишал звания "Ветеран труда", доплату он перестал получать из-за индексации... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:22

2021-06-30T14:22

2021-06-30T14:48

александр бурков

прямая линия с владимиром путиным — 2021

прямая линия с владимиром путиным

омская область

общество

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ОМСК, 30 июн - РИА Новости. Омского пенсионера Владимира Василькова, который дозвонился президенту, никто не лишал звания "Ветеран труда", доплату он перестал получать из-за индексации пенсий, сообщил журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.Ранее на прямую линию с президентом поступил вопрос из Омска от Владимира Василькова, который спросил, почему у него убрали надбавку к пенсии, которую он получал как ветеран труда. Пенсионер пожаловался, что ему "наплевали в душу". Президент России Владимир Путин назвал необоснованными решения, которые были приняты в ряде регионов, о лишении граждан звания ветеран труда и связанных с ним льгот.По словам губернатора, сейчас задача правительства региона - оперативно продумать решение этого вопроса для омичей, оказавшихся в подобной ситуации."Такая задача уже поставлена кабинету министров. Отмечу, что в регионе эту надбавку получают 43,8 тысячи человек. В текущем году в областном бюджете заложено 310 миллионов", - добавил Бурков.

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омская область

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александр бурков, прямая линия с владимиром путиным, омская область, общество