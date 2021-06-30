Власти объяснили, почему ветеран труда из Омска перестал получать доплату
14:22 30.06.2021 (обновлено: 14:48 30.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Власти объяснили, что ветеран труда из Омска перестал получать доплату из-за индексации пенсии
ОМСК, 30 июн - РИА Новости. Омского пенсионера Владимира Василькова, который дозвонился президенту, никто не лишал звания "Ветеран труда", доплату он перестал получать из-за индексации пенсий, сообщил журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.
Ранее на прямую линию с президентом поступил вопрос из Омска от Владимира Василькова, который спросил, почему у него убрали надбавку к пенсии, которую он получал как ветеран труда. Пенсионер пожаловался, что ему "наплевали в душу". Президент России Владимир Путин назвал необоснованными решения, которые были приняты в ряде регионов, о лишении граждан звания ветеран труда и связанных с ним льгот.
"Звания "Ветеран Омской области" Владимира Алексеевича никто не лишал. Еще в начале 2017 года были внесены изменения в закон, регламентирующий порядок предоставления граждан по данной выплате. В том числе был установлен критерий нуждаемости. Сегодня доплаты получают граждане с пенсией не более 15 631 рубль. С апреля этого года прошла индексация пенсий, из-за чего доплату Владимиру Алексеевичу перестали платить", - пояснил Бурков.
По словам губернатора, сейчас задача правительства региона - оперативно продумать решение этого вопроса для омичей, оказавшихся в подобной ситуации.
"Такая задача уже поставлена кабинету министров. Отмечу, что в регионе эту надбавку получают 43,8 тысячи человек. В текущем году в областном бюджете заложено 310 миллионов", - добавил Бурков.