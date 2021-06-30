https://ria.ru/20210630/pensii-1739247144.html

ЦБ и НПФ подготовили реформу пенсионной системы

ЦБ и НПФ подготовили реформу пенсионной системы - РИА Новости, 01.07.2021

ЦБ и НПФ подготовили реформу пенсионной системы

Банк России и ведущие негосударственные пенсионные фонды (НПФ) договорились о трансформации накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения... РИА Новости, 01.07.2021

2021-06-30T15:32

2021-06-30T15:32

2021-07-01T00:13

россия

лариса горчаковская

владимир чистюхин

гк "регионы"

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

втб

общество

экономика

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Банк России и ведущие негосударственные пенсионные фонды (НПФ) договорились о трансформации накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), пишет "Коммерсантъ". По данным газеты, замглавы регулятора Владимир Чистюхин заявил на Международном финансовом конгрессе, что ЦБ поддерживает трансформацию "квазигосударственной системы" обязательного пенсионного страхования в формат НПО. "Граждане наконец-то должны иметь возможность ощутить данные ресурсы как некую свою собственность", — заявил банкир. Глава пенсионного дивизиона ГК "Регион" Галина Морозова выступила за введение стандартных правил для фондов. По ее словам, в апреле представители частных структур направили Центробанку предложения с обновлениями.Морозова объяснила, что новая система будет состоять из трех компонентов: стандартной пенсионной схемы, индивидуальных планов и корпоративных программ. "Необходимо создать возможность пополнять эти счета, увеличивать их объемы для того, чтобы они не заканчивались единовременной выплатой", — добавила она.Главным отличием НПО от обязательного пенсионного страхования (ОПС) будет то, что средства будут принадлежать физлицам, а не государству, что позволит проводить досрочные выплаты. "Накопленные средства можно получить в виде пенсии при наступлении пенсионных оснований, либо в виде выплат при исключительных жизненных ситуациях, перечень которых будет строго определен", — пояснила гендиректор НПФ "ВТБ Пенсионный фонд" Лариса Горчаковская. Она подчеркнула, что для стимулирования добровольных пенсионных взносов необходимо предоставлять налоговый вычет, например, шесть процентов от зарплаты или дохода. По словам другого собеседника издания, фонды хотят добиться стандартизированной схемы гарантирования всей суммы накоплений. Накануне Чистюхин заявил о необходимости предоставить негосударственным пенсионным фондам возможность автоматически вступать в систему гарантирования прав участников НПО. В начале июля соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Согласно ему, эта система должна быть создана на базе Агентства по страхованию вкладов.

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россия, лариса горчаковская, владимир чистюхин, гк "регионы", госдума рф, центральный банк рф (цб рф), втб, общество, экономика