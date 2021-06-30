https://ria.ru/20210630/ozhirenie-1739193070.html

Найден новый подход к лечению ожирения и диабета второго типа

Найден новый подход к лечению ожирения и диабета второго типа - РИА Новости, 30.06.2021

Найден новый подход к лечению ожирения и диабета второго типа

Американские ученые обнаружили связь между ожирением, жировой болезнью печени и диабетом. Исследователи определили, как печень взаимодействует с мозгом и влияет РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:23

2021-06-30T12:23

2021-06-30T18:32

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американские ученые обнаружили связь между ожирением, жировой болезнью печени и диабетом. Исследователи определили, как печень взаимодействует с мозгом и влияет на метаболические изменения, наблюдаемые при ожирении и диабете. Авторы считают, что, воздействуя на жир в печени, можно изменить чувствительность к инсулину. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.Исследователи из Университета Аризоны вместе с коллегами из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе в течение девяти лет работали над тем, чтобы лучше понять взаимосвязь между ожирением, жировой болезнью печени и диабетом, в частности — как печень влияет на чувствительность к инсулину."Все современные терапевтические средства для лечения диабета второго типа в первую очередь направлены на снижение уровня глюкозы в крови. Таким образом, они лечат симптом. Это то же самое, что лечить грипп путем снижения температуры", — приводятся в пресс-релизе Университета Аризоны слова руководителя исследования доктора Бенджамина Ренквиста (Benjamin Renquist), доцента Колледжа сельского хозяйства и наук о жизни университета.Известно, что ожирение — одна из причин диабета второго типа, но при ожирении увеличивается и количество жира в печени."То есть по мере увеличения количества жира в печени увеличивается заболеваемость диабетом, — отмечает Ренквист. — Но как жир в печени вызывает резистентность организма к инсулину или чрезмерную секрецию инсулина поджелудочной железой, оставалось загадкой".Чтобы лучше понять, как печень взаимодействует с мозгом, авторы измерили уровень нейротрансмиттеров, выделяемых лабораторными мышами с ожирением, и обнаружили, что жир в печени увеличивает высвобождение тормозного нейромедиатора гамма-аминомасляной кислоты, или ГАМК."Затем мы определили путь, по которому происходит синтез ГАМК и ключевого фермента, отвечающего за производство ГАМК в печени — ГАМК-трансаминазы", — продолжает ученый.ГАМК — основной тормозной нейромедиатор центральной нервной системы человека и других млекопитающих, аминокислота, снижающая нервную активность, идущую от мозга к тканям и обратно, от тканей к мозгу."ГАМК, которую вырабатывает печень, снижает активность нервов, идущих от печени к мозгу. Таким образом, жирная печень, производя ГАМК, снижает активную работу мозга. Это уменьшение возбуждения ощущается центральной нервной системой, которая изменяет исходящие сигналы, влияющие на гомеостаз глюкозы", — объясняет доктор Ренквист.Чтобы определить, вызывает ли повышенный синтез ГАМК в печени резистентность к инсулину, ученые медикаментозно подавили выработку ГАМК в печени мышей с диабетом второго типа. Это восстановило чувствительность модельных животных к инсулину в течение нескольких дней. Более длительное ингибирование ГАМК-трансаминазы привело к снижению потребления пищи и потере веса.Дополнительные исследования показали, что и у людей с инсулинорезистентностью печень более активно экспрессирует гены, участвующие в производстве и высвобождении ГАМК.В ближайшее время авторы планируют начать клинические испытания, в ходе которых будет изучено использование имеющегося в продаже ингибитора ГАМК-трансаминазы для улучшения чувствительности к инсулину у людей, страдающих ожирением.

https://ria.ru/20210602/frukty-1735257359.html

https://ria.ru/20210430/kovid-1730670752.html

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ожирение, биология, диабет, сша, медицина