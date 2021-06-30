https://ria.ru/20210630/otdykh-1739245960.html
Путин рассказал, как проводит свой отдых
Путин рассказал, как проводит свой отдых - РИА Новости, 30.06.2021
Путин рассказал, как проводит свой отдых
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него не так много времени на отдых, но когда представляется такая возможность, поет советские душевные и... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:28
2021-06-30T15:28
2021-06-30T15:51
прямая линия с владимиром путиным — 2021
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что у него не так много времени на отдых, но когда представляется такая возможность, поет советские душевные и мелодичные песни."Во-первых, у меня нет так много времени бывает для отдыха. А во-вторых, у нас ведь как говорят: если отдыхают люди, посидят-посидят немного, да и выпьют, а если бокал поднимут, то уже обязательно что-нибудь и споют", - сказал Путин в ходе прямой линии."Я же русский человек, поэтому я мало чем отличаюсь от подавляющего большинства наших граждан в этом смысле. А что поем? Русские, советские песни - они мелодичные, красивые и содержательные", - сказал президент в ответ на вопрос, поет ли он песни на отдыхе и какие.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
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"Мелодичные и красивые" – Путин рассказал почему любит петь русские песни
Путин: у меня не так много времени на отдых, но у русских принято - посидим, посидим, да и выпьем, а потом песни - душевные и мелодичные
2021-06-30T15:28
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PT0M38S
РИА Новости
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прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество
Путин рассказал, как проводит свой отдых
15:28 30.06.2021 (обновлено: 15:51 30.06.2021)
Путин заявил, что у него не так много времени на отдых