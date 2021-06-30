https://ria.ru/20210630/otdykh-1739245960.html

Путин рассказал, как проводит свой отдых

Путин рассказал, как проводит свой отдых - РИА Новости, 30.06.2021

Путин рассказал, как проводит свой отдых

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него не так много времени на отдых, но когда представляется такая возможность, поет советские душевные и... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:28

2021-06-30T15:28

2021-06-30T15:51

прямая линия с владимиром путиным — 2021

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что у него не так много времени на отдых, но когда представляется такая возможность, поет советские душевные и мелодичные песни."Во-первых, у меня нет так много времени бывает для отдыха. А во-вторых, у нас ведь как говорят: если отдыхают люди, посидят-посидят немного, да и выпьют, а если бокал поднимут, то уже обязательно что-нибудь и споют", - сказал Путин в ходе прямой линии."Я же русский человек, поэтому я мало чем отличаюсь от подавляющего большинства наших граждан в этом смысле. А что поем? Русские, советские песни - они мелодичные, красивые и содержательные", - сказал президент в ответ на вопрос, поет ли он песни на отдыхе и какие.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>

https://ria.ru/20210630/putin-1739251281.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Мелодичные и красивые" – Путин рассказал почему любит петь русские песни Путин: у меня не так много времени на отдых, но у русских принято - посидим, посидим, да и выпьем, а потом песни - душевные и мелодичные 2021-06-30T15:28 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество