Песков заявил о положительном эффекте от ограничений по коронавирусу
11:37 30.06.2021 (обновлено: 12:10 30.06.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Песков заявил о положительном эффекте от ограничений по коронавирусу
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Положительный эффект от предпринятых правительством мер поддержки бизнеса и граждан налицо, общий настрой россиян не такой критичный, как был в декабре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это не значит, что все проблемы прошли. Проблемы есть, многие еще впереди. Но все-таки эффект положительный от мер, которые принимает правительство, руководство страны, налицо. И общий настрой, может быть, не такой критичный, как это было в декабре", - заявил Песков в эфире Первого канала.
Он подтвердил, что на прямую линию с Владимиром Путиным поступают и вопросы, связанные с социально-экономическими последствиями пандемии, - это падение доходов, рост безработицы.
"Безусловно, есть и такие вопросы. Хотя, когда мы готовили в прошлом году, если вы помните, в прошлом году был смешанный формат - прямая линия и пресс-конференция зимой, зимой ситуация была более тяжелая в этом плане, в плане трудоустройства и так далее", - добавил представитель Кремля.
По его словам, сейчас постепенно дают о себе знать реализуемые программы по поддержке занятости и борьбе с безработицей, а также программы поддержки бизнеса, в первую очередь, малого и среднего бизнеса.