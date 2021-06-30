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Песков заявил о положительном эффекте от ограничений по коронавирусу
Песков заявил о положительном эффекте от ограничений по коронавирусу - РИА Новости, 30.06.2021
Песков заявил о положительном эффекте от ограничений по коронавирусу
Положительный эффект от предпринятых правительством мер поддержки бизнеса и граждан налицо, общий настрой россиян не такой критичный, как был в декабре, заявил... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:37
2021-06-30T12:10
здоровье - общество
владимир путин
распространение коронавируса
коронавирус в россии
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Положительный эффект от предпринятых правительством мер поддержки бизнеса и граждан налицо, общий настрой россиян не такой критичный, как был в декабре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он подтвердил, что на прямую линию с Владимиром Путиным поступают и вопросы, связанные с социально-экономическими последствиями пандемии, - это падение доходов, рост безработицы."Безусловно, есть и такие вопросы. Хотя, когда мы готовили в прошлом году, если вы помните, в прошлом году был смешанный формат - прямая линия и пресс-конференция зимой, зимой ситуация была более тяжелая в этом плане, в плане трудоустройства и так далее", - добавил представитель Кремля.По его словам, сейчас постепенно дают о себе знать реализуемые программы по поддержке занятости и борьбе с безработицей, а также программы поддержки бизнеса, в первую очередь, малого и среднего бизнеса.
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здоровье - общество, владимир путин, коронавирус в россии, дмитрий песков
Песков заявил о положительном эффекте от ограничений по коронавирусу
11:37 30.06.2021 (обновлено: 12:10 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

Песков заявил о положительном эффекте от ограничений по коронавирусу

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Положительный эффект от предпринятых правительством мер поддержки бизнеса и граждан налицо, общий настрой россиян не такой критичный, как был в декабре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это не значит, что все проблемы прошли. Проблемы есть, многие еще впереди. Но все-таки эффект положительный от мер, которые принимает правительство, руководство страны, налицо. И общий настрой, может быть, не такой критичный, как это было в декабре", - заявил Песков в эфире Первого канала.
Он подтвердил, что на прямую линию с Владимиром Путиным поступают и вопросы, связанные с социально-экономическими последствиями пандемии, - это падение доходов, рост безработицы.
"Безусловно, есть и такие вопросы. Хотя, когда мы готовили в прошлом году, если вы помните, в прошлом году был смешанный формат - прямая линия и пресс-конференция зимой, зимой ситуация была более тяжелая в этом плане, в плане трудоустройства и так далее", - добавил представитель Кремля.
По его словам, сейчас постепенно дают о себе знать реализуемые программы по поддержке занятости и борьбе с безработицей, а также программы поддержки бизнеса, в первую очередь, малого и среднего бизнеса.
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