https://ria.ru/20210630/ogranicheniya-1739184794.html

Песков заявил о положительном эффекте от ограничений по коронавирусу

Песков заявил о положительном эффекте от ограничений по коронавирусу - РИА Новости, 30.06.2021

Песков заявил о положительном эффекте от ограничений по коронавирусу

Положительный эффект от предпринятых правительством мер поддержки бизнеса и граждан налицо, общий настрой россиян не такой критичный, как был в декабре, заявил... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T11:37

2021-06-30T11:37

2021-06-30T12:10

здоровье - общество

владимир путин

распространение коронавируса

коронавирус в россии

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Положительный эффект от предпринятых правительством мер поддержки бизнеса и граждан налицо, общий настрой россиян не такой критичный, как был в декабре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он подтвердил, что на прямую линию с Владимиром Путиным поступают и вопросы, связанные с социально-экономическими последствиями пандемии, - это падение доходов, рост безработицы."Безусловно, есть и такие вопросы. Хотя, когда мы готовили в прошлом году, если вы помните, в прошлом году был смешанный формат - прямая линия и пресс-конференция зимой, зимой ситуация была более тяжелая в этом плане, в плане трудоустройства и так далее", - добавил представитель Кремля.По его словам, сейчас постепенно дают о себе знать реализуемые программы по поддержке занятости и борьбе с безработицей, а также программы поддержки бизнеса, в первую очередь, малого и среднего бизнеса.

https://ria.ru/20210630/rekomendatsii-1739180729.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, владимир путин, коронавирус в россии, дмитрий песков