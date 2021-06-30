https://ria.ru/20210630/obstrel-1739156589.html

При ракетном ударе по силам США в Сирии были повреждены два здания

При ракетном ударе по силам США в Сирии были повреждены два здания - РИА Новости, 30.06.2021

При ракетном ударе по силам США в Сирии были повреждены два здания

В результате ракетного удара по американской базе в Сирии пострадали два здания, рассказал журналистам представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T07:45

2021-06-30T07:45

2021-06-30T08:28

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ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. В результате ракетного удара по американской базе в Сирии пострадали два здания, рассказал журналистам представитель Пентагона Джон Кирби."Мы пока оцениваем повреждения", — добавил он.Об атаке в районе нефтяного месторождения "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор сообщил ранее сирийский государственный телеканал "Сурия". Коалиция подтвердила эту информацию, уточнив, что американцы открывали ответный артиллерийский огонь, пострадавших не было.В свою очередь, представитель американского контингента в Ираке и Сирии полковник Уэйн Маротто заявил, что ранен один из нападавших.Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017-ом Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.Вашингтон и его союзники с 2014 года проводят в Сирии военную операцию против ИГ* без разрешения государственных властей. Бывший президент США Дональд Трамп еще до избрания в 2016-ом обещал вывести войска из страны, а в декабре 2018-го объявил об этом. Однако позднее он принял решение оставить часть военных для охраны нефтяных месторождений, доходы от которых частично поступают союзным Штатам "Сирийским демократическим силам".Официальные власти Сирии считают эти действия оккупацией. Дамаск неоднократно заявлял, что пребывание в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210629/aviaudary-1738987150.html

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сирия, сша, в мире