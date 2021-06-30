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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/obrascheniya-1739187181.html
Песков заявил, что все обращения россиян на прямую линию тщательно изучат
Песков заявил, что все обращения россиян на прямую линию тщательно изучат - РИА Новости, 30.06.2021
Песков заявил, что все обращения россиян на прямую линию тщательно изучат
На все вопросы в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным ответить не удастся, однако все обращения будут тщательно изучены, хотя на это... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:56
2021-06-30T11:56
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
прямая линия с владимиром путиным
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На все вопросы в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным ответить не удастся, однако все обращения будут тщательно изучены, хотя на это потребуется время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В эфире Первого канала незадолго до начала прямой линии он сказал, что традиционно отмечается большой интерес россиян к этому формату."Мы перевалили еще до начала программы за миллион обращений по всем каналам связи, которые технологически предоставлены. Давайте просто дождемся и посмотрим те вопросы, которые выпадут. Ответить на все вопросы, конечно, невозможно. Но можно их потом все тщательно изучить и обработать, что и будет сделано обязательно. Но на это требуется время", - заявил Песков.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж&gt;&gt;
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россия, прямая линия с владимиром путиным, дмитрий песков, владимир путин, общество
Песков заявил, что все обращения россиян на прямую линию тщательно изучат
11:56 30.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушка держит в руке смартфон с открытым мобильным приложением "Москва-Путину", где можно задать вопрос к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Девушка держит в руке смартфон с открытым мобильным приложением Москва-Путину, где можно задать вопрос к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Песков заявил, что все обращения россиян на прямую линию с Путиным тщательно изучат

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На все вопросы в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным ответить не удастся, однако все обращения будут тщательно изучены, хотя на это потребуется время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В эфире Первого канала незадолго до начала прямой линии он сказал, что традиционно отмечается большой интерес россиян к этому формату.
"Мы перевалили еще до начала программы за миллион обращений по всем каналам связи, которые технологически предоставлены. Давайте просто дождемся и посмотрим те вопросы, которые выпадут. Ответить на все вопросы, конечно, невозможно. Но можно их потом все тщательно изучить и обработать, что и будет сделано обязательно. Но на это требуется время", - заявил Песков.
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