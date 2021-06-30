https://ria.ru/20210630/obrascheniya-1739187181.html

Песков заявил, что все обращения россиян на прямую линию тщательно изучат

Песков заявил, что все обращения россиян на прямую линию тщательно изучат - РИА Новости, 30.06.2021

Песков заявил, что все обращения россиян на прямую линию тщательно изучат

На все вопросы в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным ответить не удастся, однако все обращения будут тщательно изучены, хотя на это... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T11:56

2021-06-30T11:56

2021-06-30T11:56

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

прямая линия с владимиром путиным

дмитрий песков

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739178405_0:139:3022:1839_1920x0_80_0_0_3d782e4f51bb6d3d62b20ec051d56a9b.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На все вопросы в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным ответить не удастся, однако все обращения будут тщательно изучены, хотя на это потребуется время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В эфире Первого канала незадолго до начала прямой линии он сказал, что традиционно отмечается большой интерес россиян к этому формату."Мы перевалили еще до начала программы за миллион обращений по всем каналам связи, которые технологически предоставлены. Давайте просто дождемся и посмотрим те вопросы, которые выпадут. Ответить на все вопросы, конечно, невозможно. Но можно их потом все тщательно изучить и обработать, что и будет сделано обязательно. Но на это требуется время", - заявил Песков.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>

https://ria.ru/20210630/itogi-1739064503.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, прямая линия с владимиром путиным, дмитрий песков, владимир путин, общество