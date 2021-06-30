https://ria.ru/20210630/novokuznetsk-1739268030.html

Цивилев позвонил жительнице Новокузнецка, пожаловавшейся Путину

Цивилев позвонил жительнице Новокузнецка, пожаловавшейся Путину - РИА Новости, 30.06.2021

Цивилев позвонил жительнице Новокузнецка, пожаловавшейся Путину

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев позвонил жительнице Новокузнецка Елене Калининой, которая во время прямой линии с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:50

2021-06-30T16:50

2021-06-30T16:51

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

сергей цивилев

владимир путин

кемеровская область

общество

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КЕМЕРОВО, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев позвонил жительнице Новокузнецка Елене Калининой, которая во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на протекающую крышу детсада, соответствующее видео размещено в Telegram-канале главы региона.Калинина обратилась на прямую линию с просьбой о ремонте 235-й коррекционной школы и детского сада. Волонтеры, принимавшие вопросы, сообщили, что заявительница на следующий день после обращения перезвонила и попросила снять вопрос из-за угроз, которые поступали в ее адрес. Путин поручил Цивилеву обратить внимание на должностных лиц, пытающихся запугивать людей, ради которых они должны работать."Крыша вовсю ремонтируется и в ближайшее время будет закончена, мне сбросили кучу фотографий по поводу ремонта садика. Второй вопрос: кто вам угрожал? Меня даже больше вот этот вопрос волнует. Это кто вам звонил и пробовал угрожать? Потому что это – вопиющее нарушение", – сказал Цивилев. Ответ Калининой на этот вопрос не приводится.

https://ria.ru/20210630/putin-1739238470.html

россия

кемеровская область

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россия, сергей цивилев, владимир путин, кемеровская область, общество