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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/novokuznetsk-1739268030.html
Цивилев позвонил жительнице Новокузнецка, пожаловавшейся Путину
Цивилев позвонил жительнице Новокузнецка, пожаловавшейся Путину - РИА Новости, 30.06.2021
Цивилев позвонил жительнице Новокузнецка, пожаловавшейся Путину
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев позвонил жительнице Новокузнецка Елене Калининой, которая во время прямой линии с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:50
2021-06-30T16:51
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
сергей цивилев
владимир путин
кемеровская область
общество
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КЕМЕРОВО, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев позвонил жительнице Новокузнецка Елене Калининой, которая во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на протекающую крышу детсада, соответствующее видео размещено в Telegram-канале главы региона.Калинина обратилась на прямую линию с просьбой о ремонте 235-й коррекционной школы и детского сада. Волонтеры, принимавшие вопросы, сообщили, что заявительница на следующий день после обращения перезвонила и попросила снять вопрос из-за угроз, которые поступали в ее адрес. Путин поручил Цивилеву обратить внимание на должностных лиц, пытающихся запугивать людей, ради которых они должны работать."Крыша вовсю ремонтируется и в ближайшее время будет закончена, мне сбросили кучу фотографий по поводу ремонта садика. Второй вопрос: кто вам угрожал? Меня даже больше вот этот вопрос волнует. Это кто вам звонил и пробовал угрожать? Потому что это – вопиющее нарушение", – сказал Цивилев. Ответ Калининой на этот вопрос не приводится.
https://ria.ru/20210630/putin-1739238470.html
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россия, сергей цивилев, владимир путин, кемеровская область, общество
Цивилев позвонил жительнице Новокузнецка, пожаловавшейся Путину
16:50 30.06.2021 (обновлено: 16:51 30.06.2021)
 
© Фото : предоставлено администрацией Кемеровской областиГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Фото : предоставлено администрацией Кемеровской области

Цивилев позвонил жительнице Новокузнецка, пожаловавшейся Путину на протекающую крышу детсада

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КЕМЕРОВО, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев позвонил жительнице Новокузнецка Елене Калининой, которая во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на протекающую крышу детсада, соответствующее видео размещено в Telegram-канале главы региона.
Калинина обратилась на прямую линию с просьбой о ремонте 235-й коррекционной школы и детского сада. Волонтеры, принимавшие вопросы, сообщили, что заявительница на следующий день после обращения перезвонила и попросила снять вопрос из-за угроз, которые поступали в ее адрес. Путин поручил Цивилеву обратить внимание на должностных лиц, пытающихся запугивать людей, ради которых они должны работать.
"Крыша вовсю ремонтируется и в ближайшее время будет закончена, мне сбросили кучу фотографий по поводу ремонта садика. Второй вопрос: кто вам угрожал? Меня даже больше вот этот вопрос волнует. Это кто вам звонил и пробовал угрожать? Потому что это – вопиющее нарушение", – сказал Цивилев. Ответ Калининой на этот вопрос не приводится.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 15:05
СК разберется с угрозами жительнице Новокузнецка из-за обращения к Путину
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021РоссияСергей ЦивилевВладимир ПутинКемеровская областьОбщество
 
 
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