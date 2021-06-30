Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210630/navalnyy-1739275751.html
Навальный объяснил свои слова о побеге
Навальный объяснил свои слова о побеге - РИА Новости, 30.06.2021
Навальный объяснил свои слова о побеге
Алексей Навальный, оспаривая решение СИЗО №1 ("Матросская тишина") о постановке его на профилактический учет, объяснял свои слова о побеге шуткой, говорится в... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:20
2021-06-30T17:20
россия
бруно лепру
ив роше
вадим кобзев
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
покров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738123347_0:225:2047:1376_1920x0_80_0_0_ce3bc7017d79350e66a87de720422bfb.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Алексей Навальный, оспаривая решение СИЗО №1 ("Матросская тишина") о постановке его на профилактический учет, объяснял свои слова о побеге шуткой, говорится в мотивировочной части решения Преображенского суда Москвы.Как сообщалось ранее, сотрудник "Матросской тишины" заявил в суде о двух случаях публичного высказывания Навального о намерении совершить побег."В судебном заседании с использованием системы видеоконференцсвязи административный истец поддержал доводы административного иска, указал на то, что... при принятии комиссией решения отсутствовали достоверные и проверенные сведения о намерении совершить побег. Имела место шутка при общении с сотрудниками изолятора", - отмечается в решении.В минувшую пятницу Преображенский суд отклонил иск Навального к СИЗО №1 о постановке его в феврале на профилактический учет как склонного к побегу.В начале июня Петушинский районный суд Владимирской области отклонил аналогичный иск Навального к исправительной колонии №2 в Покрове, где блогер отбывает заключение. Его адвокат Вадим Кобзев заявил о готовности обжаловать это решение, оговорившись, что добиться пересмотра "шансов мало".Из-за статуса склонного к побегу охрана СИЗО и колонии тщательнее следит за заключенным и проверяет его ночью. Ранее защита указывала, что такой статус может помешать условно-досрочному освобождению.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210625/navalnyy-1738642769.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210618/surkov-1737614752.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/navalnyy-1738296105.html
россия
москва
покров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738123347_0:33:2047:1569_1920x0_80_0_0_b89c06b95c0cff289b45e812777ca53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, бруно лепру, ив роше, вадим кобзев, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, покров, происшествия
Навальный объяснил свои слова о побеге
17:20 30.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Преображенского районного суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный по видеосвязи принимает участие в заседании Преображенского районного суда города Москвы, где рассматривается иск к СИЗО -1 "Матросская Тишина" о признании его склонным к побегу
Алексей Навальный по видеосвязи принимает участие в заседании Преображенского районного суда города Москвы, где рассматривается иск к СИЗО -1 Матросская Тишина о признании его склонным к побегу - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Преображенского районного суда Москвы
Перейти в фотобанк

Навальный объяснил свои слова о побеге шуткой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Алексей Навальный, оспаривая решение СИЗО №1 ("Матросская тишина") о постановке его на профилактический учет, объяснял свои слова о побеге шуткой, говорится в мотивировочной части решения Преображенского суда Москвы.
Как сообщалось ранее, сотрудник "Матросской тишины" заявил в суде о двух случаях публичного высказывания Навального о намерении совершить побег.
"В судебном заседании с использованием системы видеоконференцсвязи административный истец поддержал доводы административного иска, указал на то, что... при принятии комиссией решения отсутствовали достоверные и проверенные сведения о намерении совершить побег. Имела место шутка при общении с сотрудниками изолятора", - отмечается в решении.
В минувшую пятницу Преображенский суд отклонил иск Навального к СИЗО №1 о постановке его в феврале на профилактический учет как склонного к побегу.
Алексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 17:36
Суд в Москве отклонил иск Навального к "Матросской тишине"
В начале июня Петушинский районный суд Владимирской области отклонил аналогичный иск Навального к исправительной колонии №2 в Покрове, где блогер отбывает заключение. Его адвокат Вадим Кобзев заявил о готовности обжаловать это решение, оговорившись, что добиться пересмотра "шансов мало".
Из-за статуса склонного к побегу охрана СИЗО и колонии тщательнее следит за заключенным и проверяет его ночью. Ранее защита указывала, что такой статус может помешать условно-досрочному освобождению.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Помощник президента РФ Владислав Сурков перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 1 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 18:25В мире
Сурков объяснил, почему Навальный "неприемлем" для российской политики
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 18:04В мире
В МИД заявили о "несостоятельности" претензий ФРГ по ситуации с Навальным
 
РоссияБруно ЛепруИв РошеВадим КобзевАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПокровПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:33В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
07:00У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
06:45Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна
06:41Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
06:28Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса
06:25Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине
Лента новостейМолния