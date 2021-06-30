Навальный объяснил свои слова о побеге
© РИА Новости / Пресс-служба Преображенского районного суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный по видеосвязи принимает участие в заседании Преображенского районного суда города Москвы, где рассматривается иск к СИЗО -1 "Матросская Тишина" о признании его склонным к побегу
Навальный объяснил свои слова о побеге шуткой
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Алексей Навальный, оспаривая решение СИЗО №1 ("Матросская тишина") о постановке его на профилактический учет, объяснял свои слова о побеге шуткой, говорится в мотивировочной части решения Преображенского суда Москвы.
Как сообщалось ранее, сотрудник "Матросской тишины" заявил в суде о двух случаях публичного высказывания Навального о намерении совершить побег.
"В судебном заседании с использованием системы видеоконференцсвязи административный истец поддержал доводы административного иска, указал на то, что... при принятии комиссией решения отсутствовали достоверные и проверенные сведения о намерении совершить побег. Имела место шутка при общении с сотрудниками изолятора", - отмечается в решении.
В минувшую пятницу Преображенский суд отклонил иск Навального к СИЗО №1 о постановке его в феврале на профилактический учет как склонного к побегу.
В начале июня Петушинский районный суд Владимирской области отклонил аналогичный иск Навального к исправительной колонии №2 в Покрове, где блогер отбывает заключение. Его адвокат Вадим Кобзев заявил о готовности обжаловать это решение, оговорившись, что добиться пересмотра "шансов мало".
Из-за статуса склонного к побегу охрана СИЗО и колонии тщательнее следит за заключенным и проверяет его ночью. Ранее защита указывала, что такой статус может помешать условно-досрочному освобождению.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.