https://ria.ru/20210630/navalnyy-1739275751.html

Навальный объяснил свои слова о побеге

Навальный объяснил свои слова о побеге - РИА Новости, 30.06.2021

Навальный объяснил свои слова о побеге

Алексей Навальный, оспаривая решение СИЗО №1 ("Матросская тишина") о постановке его на профилактический учет, объяснял свои слова о побеге шуткой, говорится в... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T17:20

2021-06-30T17:20

2021-06-30T17:20

россия

бруно лепру

ив роше

вадим кобзев

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

покров

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Алексей Навальный, оспаривая решение СИЗО №1 ("Матросская тишина") о постановке его на профилактический учет, объяснял свои слова о побеге шуткой, говорится в мотивировочной части решения Преображенского суда Москвы.Как сообщалось ранее, сотрудник "Матросской тишины" заявил в суде о двух случаях публичного высказывания Навального о намерении совершить побег."В судебном заседании с использованием системы видеоконференцсвязи административный истец поддержал доводы административного иска, указал на то, что... при принятии комиссией решения отсутствовали достоверные и проверенные сведения о намерении совершить побег. Имела место шутка при общении с сотрудниками изолятора", - отмечается в решении.В минувшую пятницу Преображенский суд отклонил иск Навального к СИЗО №1 о постановке его в феврале на профилактический учет как склонного к побегу.В начале июня Петушинский районный суд Владимирской области отклонил аналогичный иск Навального к исправительной колонии №2 в Покрове, где блогер отбывает заключение. Его адвокат Вадим Кобзев заявил о готовности обжаловать это решение, оговорившись, что добиться пересмотра "шансов мало".Из-за статуса склонного к побегу охрана СИЗО и колонии тщательнее следит за заключенным и проверяет его ночью. Ранее защита указывала, что такой статус может помешать условно-досрочному освобождению.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210625/navalnyy-1738642769.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210618/surkov-1737614752.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/navalnyy-1738296105.html

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москва

покров

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россия, бруно лепру, ив роше, вадим кобзев, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, покров, происшествия