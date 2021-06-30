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В Польше уверены, что Украина однажды вступит в НАТО
В Польше уверены, что Украина однажды вступит в НАТО - РИА Новости, 30.06.2021
В Польше уверены, что Украина однажды вступит в НАТО
Вступление Украины в НАТО когда-нибудь состоится, уверен замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T20:28
2021-06-30T20:28
россия
марио драги
нато
евросоюз
польша
украина
в мире
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РИМ, 30 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Вступление Украины в НАТО когда-нибудь состоится, уверен замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач."Вопрос присоединения Украины к НАТО находится в повестке с 1998 года. Однажды это произойдет. Эта страна (Украина) делает все возможное, чтобы добиться требуемых целей", - заявил он в интервью итальянской газете il Messaggero.Говоря о недавней инициативе о проведении саммита ЕС-Россия, замглавы польского МИД напомнил, что Евросоюз в 2016 году принял документ, который содержит пять принципов отношений с Россией, и "избирательный" "диалог является только одним из них"."Что мы видим в последнее время? Военная эскалация со стороны Москвы у украинских границ, агрессивные действия в Крыму, вмешательства в Белоруссии, информационные атаки в Польше. Это их положительная атмосфера для создания диалога на высоком уровне?", - сказал Пшидач.Замминистра также высказался относительно заявления премьера Италии Марио Драги, назвавшего Россию важным игроком с точки зрения экономики."Я бы не сказал, что Россия - такой важный экономический партнер для ЕС. Посмотрим на цифры? Насколько крупная экономика ЕС? Что европейская экономика может предложить России и наоборот? Я не хочу комментировать утверждения премьера Драги, но, думаю, это вопрос восприятия", - сказал Пшидач.Москва отрицает и не приемлет многочисленные обвинения Запада и называет их голословными.
https://ria.ru/20210626/nato-1738757242.html
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60
россия, марио драги, нато, евросоюз, польша, украина, в мире
В Польше уверены, что Украина однажды вступит в НАТО
20:28 30.06.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky

Замглавы МИД Польши заявил, что Украина однажды вступит в НАТО

Читать ria.ru в
РИМ, 30 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Вступление Украины в НАТО когда-нибудь состоится, уверен замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
"Вопрос присоединения Украины к НАТО находится в повестке с 1998 года. Однажды это произойдет. Эта страна (Украина) делает все возможное, чтобы добиться требуемых целей", - заявил он в интервью итальянской газете il Messaggero.
Говоря о недавней инициативе о проведении саммита ЕС-Россия, замглавы польского МИД напомнил, что Евросоюз в 2016 году принял документ, который содержит пять принципов отношений с Россией, и "избирательный" "диалог является только одним из них".
"Что мы видим в последнее время? Военная эскалация со стороны Москвы у украинских границ, агрессивные действия в Крыму, вмешательства в Белоруссии, информационные атаки в Польше. Это их положительная атмосфера для создания диалога на высоком уровне?", - сказал Пшидач.
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Замминистра также высказался относительно заявления премьера Италии Марио Драги, назвавшего Россию важным игроком с точки зрения экономики.
"Я бы не сказал, что Россия - такой важный экономический партнер для ЕС. Посмотрим на цифры? Насколько крупная экономика ЕС? Что европейская экономика может предложить России и наоборот? Я не хочу комментировать утверждения премьера Драги, но, думаю, это вопрос восприятия", - сказал Пшидач.
Москва отрицает и не приемлет многочисленные обвинения Запада и называет их голословными.
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