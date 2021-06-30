https://ria.ru/20210630/nato-1739315659.html

В Польше уверены, что Украина однажды вступит в НАТО

В Польше уверены, что Украина однажды вступит в НАТО - РИА Новости, 30.06.2021

В Польше уверены, что Украина однажды вступит в НАТО

Вступление Украины в НАТО когда-нибудь состоится, уверен замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T20:28

2021-06-30T20:28

2021-06-30T20:28

россия

марио драги

нато

евросоюз

польша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg

РИМ, 30 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Вступление Украины в НАТО когда-нибудь состоится, уверен замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач."Вопрос присоединения Украины к НАТО находится в повестке с 1998 года. Однажды это произойдет. Эта страна (Украина) делает все возможное, чтобы добиться требуемых целей", - заявил он в интервью итальянской газете il Messaggero.Говоря о недавней инициативе о проведении саммита ЕС-Россия, замглавы польского МИД напомнил, что Евросоюз в 2016 году принял документ, который содержит пять принципов отношений с Россией, и "избирательный" "диалог является только одним из них"."Что мы видим в последнее время? Военная эскалация со стороны Москвы у украинских границ, агрессивные действия в Крыму, вмешательства в Белоруссии, информационные атаки в Польше. Это их положительная атмосфера для создания диалога на высоком уровне?", - сказал Пшидач.Замминистра также высказался относительно заявления премьера Италии Марио Драги, назвавшего Россию важным игроком с точки зрения экономики."Я бы не сказал, что Россия - такой важный экономический партнер для ЕС. Посмотрим на цифры? Насколько крупная экономика ЕС? Что европейская экономика может предложить России и наоборот? Я не хочу комментировать утверждения премьера Драги, но, думаю, это вопрос восприятия", - сказал Пшидач.Москва отрицает и не приемлет многочисленные обвинения Запада и называет их голословными.

https://ria.ru/20210626/nato-1738757242.html

https://ria.ru/20210621/nato-1737833070.html

россия

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, марио драги, нато, евросоюз, польша, украина, в мире