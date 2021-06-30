https://ria.ru/20210630/nalogi-1739205110.html
Путин ответил на вопрос о платежах за скот шуткой про "налог на голову"
Путин ответил на вопрос о платежах за скот шуткой про "налог на голову" - РИА Новости, 30.06.2021
Путин ответил на вопрос о платежах за скот шуткой про "налог на голову"
Вводить налог на скот в России никто не собирается, это просто слухи, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:59
2021-06-30T12:59
2021-06-30T13:27
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вводить налог на скот в России никто не собирается, это просто слухи, заявил президент РФ Владимир Путин."Налог на голову надо, кстати, ввести для тех, кто распространяет такие слухи. Нет, никакого налога на скот у нас никто вводить не собирается", - сказал Путин в ходе прямой линии.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Путин: "Никакого налога на скот никто вводить не собирается"
Путин: "Никакого налога на скот никто вводить не собирается"
2021-06-30T12:59
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россия, владимир путин, экономика
Путин ответил на вопрос о платежах за скот шуткой про "налог на голову"
12:59 30.06.2021 (обновлено: 13:27 30.06.2021)
Путин заявил, что вводить налог на скот никто не собирается