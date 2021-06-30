https://ria.ru/20210630/nalogi-1739205110.html

Путин ответил на вопрос о платежах за скот шуткой про "налог на голову"

Путин ответил на вопрос о платежах за скот шуткой про "налог на голову" - РИА Новости, 30.06.2021

Путин ответил на вопрос о платежах за скот шуткой про "налог на голову"

Вводить налог на скот в России никто не собирается, это просто слухи, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:59

2021-06-30T12:59

2021-06-30T13:27

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вводить налог на скот в России никто не собирается, это просто слухи, заявил президент РФ Владимир Путин."Налог на голову надо, кстати, ввести для тех, кто распространяет такие слухи. Нет, никакого налога на скот у нас никто вводить не собирается", - сказал Путин в ходе прямой линии.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210622/nalog-1738071043.html

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Путин: "Никакого налога на скот никто вводить не собирается" Путин: "Никакого налога на скот никто вводить не собирается" 2021-06-30T12:59 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика