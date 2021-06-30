Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210630/nabiullina-1739189790.html
Набиуллина рассказала о плюсах и минусах перехода к "зеленой" экономике
Набиуллина рассказала о плюсах и минусах перехода к "зеленой" экономике - РИА Новости, 30.06.2021
Набиуллина рассказала о плюсах и минусах перехода к "зеленой" экономике
Переход к "зеленой" экономике потребует больших инвестиций и развития более дорогих технологий, но вместе с тем может повысить экспортный потенциал части... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:12
2021-06-30T12:12
эльвира набиуллина
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736679585_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_27d445ac112466532188872ec8dbbad4.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости/Прайм. Переход к "зеленой" экономике потребует больших инвестиций и развития более дорогих технологий, но вместе с тем может повысить экспортный потенциал части российских производств, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Правительство запустило крупные инфраструктурные проекты, которые должны создать новые возможности для бизнеса для реализации эффективных проектов. Это очень важно и на фоне энергоперехода, который неизбежно будет происходить. Он потребует больших инвестиций, развития новых "зеленых", более дорогих технологий", - сказала она, выступая на Международном финансовом конгрессе.Применяемые разными странами меры регулирования, включая налоговые, будут влиять на стоимость российского экспорта, вместе с тем отметила глава регулятора."Глобальный переход к "зеленой" экономике может снизить экспортный потенциал части российских производств, но повысить потенциал других. И здесь также важно не упустить момент в переориентации экономики. И соответственно, переориентации финансового сектора", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20210605/ekonomika-1735778232.html
https://ria.ru/20210621/elektrichestvo-1737830007.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736679585_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_a3a53ed102667468c5ea2429d2e1b62c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльвира набиуллина, технологии, экономика
Набиуллина рассказала о плюсах и минусах перехода к "зеленой" экономике
12:12 30.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров
Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
Перейти в фотобанк

Набиуллина рассказала о плюсах и минусах глобального перехода к "зеленой" экономике

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости/Прайм. Переход к "зеленой" экономике потребует больших инвестиций и развития более дорогих технологий, но вместе с тем может повысить экспортный потенциал части российских производств, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Правительство запустило крупные инфраструктурные проекты, которые должны создать новые возможности для бизнеса для реализации эффективных проектов. Это очень важно и на фоне энергоперехода, который неизбежно будет происходить. Он потребует больших инвестиций, развития новых "зеленых", более дорогих технологий", - сказала она, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 12:55Петербургский международный экономический форум
Российская экономика станет более "зеленой", заявил глава АЕБ
Применяемые разными странами меры регулирования, включая налоговые, будут влиять на стоимость российского экспорта, вместе с тем отметила глава регулятора.
"Глобальный переход к "зеленой" экономике может снизить экспортный потенциал части российских производств, но повысить потенциал других. И здесь также важно не упустить момент в переориентации экономики. И соответственно, переориентации финансового сектора", - подчеркнула она.
Опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 00:12
Россия стала второй среди стран Европы по дешевизне электроэнергии
 
Эльвира НабиуллинаТехнологииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:33В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
07:00У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
06:45Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна
06:41Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
06:28Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса
06:25Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине
Лента новостейМолния