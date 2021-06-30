https://ria.ru/20210630/nabiullina-1739189790.html
Набиуллина рассказала о плюсах и минусах перехода к "зеленой" экономике
Набиуллина рассказала о плюсах и минусах перехода к "зеленой" экономике - РИА Новости, 30.06.2021
Набиуллина рассказала о плюсах и минусах перехода к "зеленой" экономике
Переход к "зеленой" экономике потребует больших инвестиций и развития более дорогих технологий, но вместе с тем может повысить экспортный потенциал части... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:12
2021-06-30T12:12
2021-06-30T12:12
эльвира набиуллина
технологии
экономика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости/Прайм. Переход к "зеленой" экономике потребует больших инвестиций и развития более дорогих технологий, но вместе с тем может повысить экспортный потенциал части российских производств, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Правительство запустило крупные инфраструктурные проекты, которые должны создать новые возможности для бизнеса для реализации эффективных проектов. Это очень важно и на фоне энергоперехода, который неизбежно будет происходить. Он потребует больших инвестиций, развития новых "зеленых", более дорогих технологий", - сказала она, выступая на Международном финансовом конгрессе.Применяемые разными странами меры регулирования, включая налоговые, будут влиять на стоимость российского экспорта, вместе с тем отметила глава регулятора."Глобальный переход к "зеленой" экономике может снизить экспортный потенциал части российских производств, но повысить потенциал других. И здесь также важно не упустить момент в переориентации экономики. И соответственно, переориентации финансового сектора", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20210605/ekonomika-1735778232.html
https://ria.ru/20210621/elektrichestvo-1737830007.html
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эльвира набиуллина, технологии, экономика
Набиуллина рассказала о плюсах и минусах перехода к "зеленой" экономике
Набиуллина рассказала о плюсах и минусах глобального перехода к "зеленой" экономике
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости/Прайм.
Переход к "зеленой" экономике потребует больших инвестиций и развития более дорогих технологий, но вместе с тем может повысить экспортный потенциал части российских производств, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина
.
"Правительство запустило крупные инфраструктурные проекты, которые должны создать новые возможности для бизнеса для реализации эффективных проектов. Это очень важно и на фоне энергоперехода, который неизбежно будет происходить. Он потребует больших инвестиций, развития новых "зеленых", более дорогих технологий", - сказала она, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Применяемые разными странами меры регулирования, включая налоговые, будут влиять на стоимость российского экспорта, вместе с тем отметила глава регулятора.
"Глобальный переход к "зеленой" экономике может снизить экспортный потенциал части российских производств, но повысить потенциал других. И здесь также важно не упустить момент в переориентации экономики. И соответственно, переориентации финансового сектора", - подчеркнула она.