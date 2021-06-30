https://ria.ru/20210630/mulyazh-1739284832.html

В Москве неизвестный подложил муляж гранаты на автомобиль следователя

В Москве неизвестный подложил муляж гранаты на автомобиль следователя - РИА Новости, 30.06.2021

В Москве неизвестный подложил муляж гранаты на автомобиль следователя

Неизвестный в Москве подложил муляж гранаты на автомобиль следовательницы МВД РФ, что может быть связано с ее служебной деятельностью, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T17:58

2021-06-30T17:58

2021-06-30T18:03

россия

рублевское шоссе

bmw ag

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Неизвестный в Москве подложил муляж гранаты на автомобиль следовательницы МВД РФ, что может быть связано с ее служебной деятельностью, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, накануне следователь следственного департамента МВД в звании подполковника юстиции обратилась в полицию и заявила, что на стоянке на Рублевском шоссе обнаружила на своем BMW предмет, похожий на гранату."На место были направлены взрывотехники, предмет оказался муляжом боевой гранаты "Ф-1". По камерам видеонаблюдения было видно, как неустановленный человек кладет данный предмет на лобовое стекло и уходит. По версии следствия, это могло произойти из-за работы следовательницы", - отметил он.Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 296 УК РФ "Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования".

https://ria.ru/20210627/proverka-1738785103.html

россия

рублевское шоссе

москва

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2021

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россия, рублевское шоссе, bmw ag, москва, происшествия