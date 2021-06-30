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В Москве неизвестный подложил муляж гранаты на автомобиль следователя
В Москве неизвестный подложил муляж гранаты на автомобиль следователя - РИА Новости, 30.06.2021
В Москве неизвестный подложил муляж гранаты на автомобиль следователя
Неизвестный в Москве подложил муляж гранаты на автомобиль следовательницы МВД РФ, что может быть связано с ее служебной деятельностью, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:58
2021-06-30T18:03
россия
рублевское шоссе
bmw ag
москва
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Неизвестный в Москве подложил муляж гранаты на автомобиль следовательницы МВД РФ, что может быть связано с ее служебной деятельностью, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, накануне следователь следственного департамента МВД в звании подполковника юстиции обратилась в полицию и заявила, что на стоянке на Рублевском шоссе обнаружила на своем BMW предмет, похожий на гранату."На место были направлены взрывотехники, предмет оказался муляжом боевой гранаты "Ф-1". По камерам видеонаблюдения было видно, как неустановленный человек кладет данный предмет на лобовое стекло и уходит. По версии следствия, это могло произойти из-за работы следовательницы", - отметил он.Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 296 УК РФ "Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования".
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россия
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россия, рублевское шоссе, bmw ag, москва, происшествия
В Москве неизвестный подложил муляж гранаты на автомобиль следователя
17:58 30.06.2021 (обновлено: 18:03 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Москве неизвестный подложил муляж гранаты на автомобиль следователя

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Неизвестный в Москве подложил муляж гранаты на автомобиль следовательницы МВД РФ, что может быть связано с ее служебной деятельностью, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, накануне следователь следственного департамента МВД в звании подполковника юстиции обратилась в полицию и заявила, что на стоянке на Рублевском шоссе обнаружила на своем BMW предмет, похожий на гранату.
"На место были направлены взрывотехники, предмет оказался муляжом боевой гранаты "Ф-1". По камерам видеонаблюдения было видно, как неустановленный человек кладет данный предмет на лобовое стекло и уходит. По версии следствия, это могло произойти из-за работы следовательницы", - отметил он.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 296 УК РФ "Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования".
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