https://ria.ru/20210630/moskvarium-1739162504.html

В "Москвариуме" на ВДНХ родился "улыбающийся" скат

В "Москвариуме" на ВДНХ родился "улыбающийся" скат - РИА Новости, 30.06.2021

В "Москвариуме" на ВДНХ родился "улыбающийся" скат

В "Москвариуме" на ВДНХ родился восточноамериканский скат-бычерыл с широким ртом, напоминающим улыбку. Об этом сообщается на сайте столичного мэра Сергея... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T09:11

2021-06-30T09:11

2021-06-30T18:15

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В "Москвариуме" на ВДНХ родился восточноамериканский скат-бычерыл с широким ртом, напоминающим улыбку. Об этом сообщается на сайте столичного мэра Сергея Собянина.Новорожденный — самец, его вес — около 500 граммов, а размер — 35 сантиметров в диаметре. Отмечается, что эти животные рождаются полностью самостоятельными и могут сразу обойтись без родительского ухода. Сейчас хвостоколообразное находится в отдельном аквариуме. Ихтиологи регулярно осматривают его, измеряют и взвешивают.Детеныш постепенно адаптируется к условиям обитания, изучает окружающее пространство и других маленьких скатов, живущих вместе с ним. Специалисты готовят для него питательный корм из креветок, мидий и мелко нарезанных кальмаров.Животное планируют переселить в аквариум в экспозиции в июле.

https://ria.ru/20210522/nerpa-1733479493.html

https://ria.ru/20170623/1497134372.html

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москвариум, москва, общество