В "Москвариуме" на ВДНХ родился "улыбающийся" скат
09:11 30.06.2021 (обновлено: 18:15 30.06.2021)
© Фото : сайт Мэра Москвы/"Москвариум"Скат-бычерыл в центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ
В "Москвариуме" на ВДНХ впервые родился "улыбающийся" скат
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В "Москвариуме" на ВДНХ родился восточноамериканский скат-бычерыл с широким ртом, напоминающим улыбку. Об этом сообщается на сайте столичного мэра Сергея Собянина.
Новорожденный — самец, его вес — около 500 граммов, а размер — 35 сантиметров в диаметре. Отмечается, что эти животные рождаются полностью самостоятельными и могут сразу обойтись без родительского ухода. Сейчас хвостоколообразное находится в отдельном аквариуме. Ихтиологи регулярно осматривают его, измеряют и взвешивают.
Детеныш постепенно адаптируется к условиям обитания, изучает окружающее пространство и других маленьких скатов, живущих вместе с ним. Специалисты готовят для него питательный корм из креветок, мидий и мелко нарезанных кальмаров.
"Детеныш ската — первый малыш в семье бычерылов, появившийся почти за шесть лет работы "Москвариума" на ВДНХ. После того как новорожденный малыш пройдет необходимую адаптацию в специальном бассейне, он обязательно вернется к сородичам", — приводятся на сайте слова руководителя биологической службы центра Ирины Мейнцер.
Животное планируют переселить в аквариум в экспозиции в июле.
23 июня 2017, 09:44Посетители "Москвариума" смогут покормить ручных карпов из бутылочек