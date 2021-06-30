https://ria.ru/20210630/moskva-1739185975.html

В Москве за сутки госпитализировали 1725 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1725 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1725 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализировано 1 725 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 678 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T11:45

2021-06-30T11:45

2021-06-30T11:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 1 725 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 678 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 5 823 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1 725 человек. На ИВЛ находятся 678 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 5 574 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 158 719.Помимо этого, в столице скончались 117 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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