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Бочкарев: одну из самых больших школ Москвы построили на севере города
Бочкарев: одну из самых больших школ Москвы построили на севере города - РИА Новости, 30.06.2021
Бочкарев: одну из самых больших школ Москвы построили на севере города
Одну из самых больших школ Москвы ввели в эксплуатацию в Левобережном районе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей... РИА Новости, 30.06.2021
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стройкомплекс москвы
инфраструктура
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МОСКВА, 30 июн - РИА Недвижимость. Одну из самых больших школ Москвы ввели в эксплуатацию в Левобережном районе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв.Новый корпус школы №158 в Валдайском проезде начали строить в апреле 2018 года. Четырехэтажное здание площадью 33,3 тысячи "квадратов" возведено за счет городского бюджета, оно рассчитано на 1,9 тысячи учеников.Кроме того, в ходе комплексного благоустройства на территории школы оборудованы игровые и спортивные площадки. Также организована учебно-опытная зона, созданы пешеходные зоны, обеспечивающие связь с прилегающей застройкой, добавил Бочкарёв.
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стройкомплекс москвы, инфраструктура, андрей бочкарев, москва
Бочкарев: одну из самых больших школ Москвы построили на севере города
11:01 30.06.2021 (обновлено: 11:03 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАндрей Бочкарев
Андрей Бочкарев - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бочкарев рассказал о вводе в эксплуатацию одной из самых больших школ Москвы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Недвижимость. Одну из самых больших школ Москвы ввели в эксплуатацию в Левобережном районе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв.
Новый корпус школы №158 в Валдайском проезде начали строить в апреле 2018 года. Четырехэтажное здание площадью 33,3 тысячи "квадратов" возведено за счет городского бюджета, оно рассчитано на 1,9 тысячи учеников.
"В школе обустроены спортивные залы, спортзал для альтернативных занятий, актовый зал с эстрадой и артистическими, библиотека с читальным залом, методическим кабинетом, книгохранилищем, а также кинофотолаборатория, кабинет IT-полигона, вокальная студия, комнаты настольных игр, кабинеты психолога и логопеда, обеденный зал, медицинский блок, рекреации. Для удобства учащихся установлены лифты", – рассказал заммэра.
Кроме того, в ходе комплексного благоустройства на территории школы оборудованы игровые и спортивные площадки. Также организована учебно-опытная зона, созданы пешеходные зоны, обеспечивающие связь с прилегающей застройкой, добавил Бочкарёв.
Класс в строящейся школе №158 на 1900 мест в районе Левобережный в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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Стройкомплекс МосквыИнфраструктураАндрей БочкаревМосква
 
 
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