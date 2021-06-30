https://ria.ru/20210630/moskva-1739179648.html

Бочкарев: одну из самых больших школ Москвы построили на севере города

Бочкарев: одну из самых больших школ Москвы построили на севере города - РИА Новости, 30.06.2021

Бочкарев: одну из самых больших школ Москвы построили на севере города

Одну из самых больших школ Москвы ввели в эксплуатацию в Левобережном районе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T11:01

2021-06-30T11:01

2021-06-30T11:03

стройкомплекс москвы

инфраструктура

андрей бочкарев

москва

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МОСКВА, 30 июн - РИА Недвижимость. Одну из самых больших школ Москвы ввели в эксплуатацию в Левобережном районе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв.Новый корпус школы №158 в Валдайском проезде начали строить в апреле 2018 года. Четырехэтажное здание площадью 33,3 тысячи "квадратов" возведено за счет городского бюджета, оно рассчитано на 1,9 тысячи учеников.Кроме того, в ходе комплексного благоустройства на территории школы оборудованы игровые и спортивные площадки. Также организована учебно-опытная зона, созданы пешеходные зоны, обеспечивающие связь с прилегающей застройкой, добавил Бочкарёв.

https://ria.ru/20210625/shkola-1738547148.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стройкомплекс москвы, инфраструктура, андрей бочкарев, москва