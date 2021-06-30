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Бочкарев: одну из самых больших школ Москвы построили на севере города
Бочкарев: одну из самых больших школ Москвы построили на севере города - РИА Новости, 30.06.2021
Бочкарев: одну из самых больших школ Москвы построили на севере города
Одну из самых больших школ Москвы ввели в эксплуатацию в Левобережном районе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:01
2021-06-30T11:01
2021-06-30T11:03
стройкомплекс москвы
инфраструктура
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 30 июн - РИА Недвижимость. Одну из самых больших школ Москвы ввели в эксплуатацию в Левобережном районе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв.Новый корпус школы №158 в Валдайском проезде начали строить в апреле 2018 года. Четырехэтажное здание площадью 33,3 тысячи "квадратов" возведено за счет городского бюджета, оно рассчитано на 1,9 тысячи учеников.Кроме того, в ходе комплексного благоустройства на территории школы оборудованы игровые и спортивные площадки. Также организована учебно-опытная зона, созданы пешеходные зоны, обеспечивающие связь с прилегающей застройкой, добавил Бочкарёв.
https://ria.ru/20210625/shkola-1738547148.html
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стройкомплекс москвы, инфраструктура, андрей бочкарев, москва
Бочкарев: одну из самых больших школ Москвы построили на севере города
11:01 30.06.2021 (обновлено: 11:03 30.06.2021)
Бочкарев рассказал о вводе в эксплуатацию одной из самых больших школ Москвы