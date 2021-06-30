https://ria.ru/20210630/moskva-1739167137.html

Победителями премии "Новатор Москвы" стали авторы 18 проектов

Победителями премии "Новатор Москвы" стали авторы 18 проектов - РИА Новости, 30.06.2021

Победителями премии "Новатор Москвы" стали авторы 18 проектов

Победителями премии "Новатор Москвы" стали авторы 18 проектов, среди них инновационные идеи, стартапы и серийная продукция, уже имеющая покупателя, сообщил мэр... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T09:52

2021-06-30T09:52

2021-06-30T10:19

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Победителями премии "Новатор Москвы" стали авторы 18 проектов, среди них инновационные идеи, стартапы и серийная продукция, уже имеющая покупателя, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.Мэр сообщил, что в прошлом году Москва заняла 32 место в рейтинге 100 ведущих инновационных кластеров мира Global Innovation Index. Еще в 2017 году столица находилась на 57 месте.Но уже недавно в опубликованном рейтинге экосистем стартапов StartupBlink за 2021 год Москва заняла девятое место в мире и второе место среди европейских городов."Это признание – результат работы тысяч малых и средних фирм, разрабатывающих и внедряющих оригинальные инновационные продукты. Чтобы поощрить их, мы учредили премии "Новатор Москвы". И предложили участвовать в конкурсе всем желающим изобретателям, лишь бы они работали или жили в Москве", - сказал Собянин.По его словам, на этой неделе были объявлены лауреаты премии 2021 года.По его словам, по сравнению с 2020 годом число заявок выросло в 1,5 раза. На соискание премии было выдвинуто 740 заявок по шести приоритетным направлениям: "Медицина и фармацевтика", "Искусственный интеллект и информационные технологии", "Транспорт и логистика", "Благоустройство и строительство", "Экология и охрана окружающей среды" и "Общественные проекты"."В финал вышли 36 инновационных разработок. Победителями стали авторы 18 проектов. Среди них не только инновационные идеи (номинация "Проект будущего") и стартапы ("Меняющие реальность"), но и серийная продукция, которая уже нашла своего покупателя ("Лидеры инноваций")", - сообщил мэр.

https://ria.ru/20210615/fond-1737110921.html

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москва

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сергей собянин, москва, общество