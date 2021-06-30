https://ria.ru/20210630/moshennichestvo-1739291665.html

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 30.06.2021

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Международная компания по борьбе с киберпреступлениями Group-IB предупредила россиян о новой схеме мошенничества при покупке товаров в интернете. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T18:29

2021-06-30T18:29

2021-06-30T19:01

мошенничество

group-ib

деньги

интернет

экономика

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Международная компания по борьбе с киберпреступлениями Group-IB предупредила россиян о новой схеме мошенничества при покупке товаров в интернете.По информации экспертов, преступники научились подменять страницы подтверждения платежей 3-D Secure при покупке товаров и услуг. Ранее эта технология считалась одной из наиболее эффективных для обеспечения защиты платежных данных пользователей при оплате покупок онлайн во всем мире, уточняет Group-IB.Ежемесячно происходят 3,7 миллиона случаев мошенничества по этой схеме. За первые полгода 2021 года данный способ обмана нанес ущерба на 400 миллионов рублей.Руководитель направления по противодействию онлайн-мошенничеству Group-IB Павел Крылов дал несколько советов, как не стать жертвой киберпреступников и не потерять деньги.

https://ria.ru/20210630/putin-1739208443.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, group-ib, деньги, интернет, экономика