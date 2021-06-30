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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 30.06.2021
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Международная компания по борьбе с киберпреступлениями Group-IB предупредила россиян о новой схеме мошенничества при покупке товаров в интернете. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T18:29
2021-06-30T19:01
мошенничество
group-ib
деньги
интернет
экономика
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Международная компания по борьбе с киберпреступлениями Group-IB предупредила россиян о новой схеме мошенничества при покупке товаров в интернете.По информации экспертов, преступники научились подменять страницы подтверждения платежей 3-D Secure при покупке товаров и услуг. Ранее эта технология считалась одной из наиболее эффективных для обеспечения защиты платежных данных пользователей при оплате покупок онлайн во всем мире, уточняет Group-IB.Ежемесячно происходят 3,7 миллиона случаев мошенничества по этой схеме. За первые полгода 2021 года данный способ обмана нанес ущерба на 400 миллионов рублей.Руководитель направления по противодействию онлайн-мошенничеству Group-IB Павел Крылов дал несколько советов, как не стать жертвой киберпреступников и не потерять деньги.
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мошенничество, group-ib, деньги, интернет, экономика
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
18:29 30.06.2021 (обновлено: 19:01 30.06.2021)
 
© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Depositphotos / leungchopan

Group-IB предупредила россиян о новой схеме кражи денег при покупке товаров онлайн

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Международная компания по борьбе с киберпреступлениями Group-IB предупредила россиян о новой схеме мошенничества при покупке товаров в интернете.
По информации экспертов, преступники научились подменять страницы подтверждения платежей 3-D Secure при покупке товаров и услуг. Ранее эта технология считалась одной из наиболее эффективных для обеспечения защиты платежных данных пользователей при оплате покупок онлайн во всем мире, уточняет Group-IB.
Ежемесячно происходят 3,7 миллиона случаев мошенничества по этой схеме. За первые полгода 2021 года данный способ обмана нанес ущерба на 400 миллионов рублей.
"Круг пострадавших достаточно широк — это и клиент банка, скорее всего, безвозвратно потерявший свои деньги и не получивший покупку, это банк-эмитент, одобривший транзакцию, это онлайн-сервис или магазин, сайт которого подделали злоумышленники, и платежные системы", — говорится в сообщении.
Руководитель направления по противодействию онлайн-мошенничеству Group-IB Павел Крылов дал несколько советов, как не стать жертвой киберпреступников и не потерять деньги.
  • Необходимо обращать внимание на источник платежа в СМС-сообщении от банка с кодом подтверждения транзакции.
  • Если в сообщении указаны слова Card2Card или P2P, а платеж был инициирован не с указанных ресурсов, не нужно вводить полученный код для подтверждения платежа.
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