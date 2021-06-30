Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
18:29 30.06.2021 (обновлено: 19:01 30.06.2021)
Group-IB предупредила россиян о новой схеме кражи денег при покупке товаров онлайн
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Международная компания по борьбе с киберпреступлениями Group-IB предупредила россиян о новой схеме мошенничества при покупке товаров в интернете.
По информации экспертов, преступники научились подменять страницы подтверждения платежей 3-D Secure при покупке товаров и услуг. Ранее эта технология считалась одной из наиболее эффективных для обеспечения защиты платежных данных пользователей при оплате покупок онлайн во всем мире, уточняет Group-IB.
Ежемесячно происходят 3,7 миллиона случаев мошенничества по этой схеме. За первые полгода 2021 года данный способ обмана нанес ущерба на 400 миллионов рублей.
"Круг пострадавших достаточно широк — это и клиент банка, скорее всего, безвозвратно потерявший свои деньги и не получивший покупку, это банк-эмитент, одобривший транзакцию, это онлайн-сервис или магазин, сайт которого подделали злоумышленники, и платежные системы", — говорится в сообщении.
Руководитель направления по противодействию онлайн-мошенничеству Group-IB Павел Крылов дал несколько советов, как не стать жертвой киберпреступников и не потерять деньги.
- —Необходимо обращать внимание на источник платежа в СМС-сообщении от банка с кодом подтверждения транзакции.
- —Если в сообщении указаны слова Card2Card или P2P, а платеж был инициирован не с указанных ресурсов, не нужно вводить полученный код для подтверждения платежа.