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Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по конвенции Монтре
Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по конвенции Монтре - РИА Новости, 30.06.2021
Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по конвенции Монтре
РФ удовлетворена взаимодействием с Турцией по конвенции Монтрё, на переговорах с главой МИД Турции было зафиксировано, что планы строительства канала "Стамбул"... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:42
2021-06-30T17:42
2021-06-30T17:45
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
турция
в мире
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АНТАЛИЯ, 30 июн - РИА Новости. РФ удовлетворена взаимодействием с Турцией по конвенции Монтрё, на переговорах с главой МИД Турции было зафиксировано, что планы строительства канала "Стамбул" не будут затрагивать параметры присутствия в Черном море военных флотов иностранных держав, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы удовлетворены взаимодействием с нашими турецкими друзьями, коллегами по вопросам выполнения конвенции Монтре. Сегодня мы в ходе переговоров зафиксировали, что никоим образом планы строительства канала "Стамбул" не будут затрагивать параметры присутствия в Черном море военных флотов иностранных держав", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров с его турецким коллегой.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о скором начале прокладки канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря.
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, в мире
Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по конвенции Монтре
17:42 30.06.2021 (обновлено: 17:45 30.06.2021)
Лавров заявил, что Россия удовлетворена взаимодействием с Турцией по конвенции Монтре