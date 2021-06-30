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Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по конвенции Монтре
Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по конвенции Монтре - РИА Новости, 30.06.2021
Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по конвенции Монтре
РФ удовлетворена взаимодействием с Турцией по конвенции Монтрё, на переговорах с главой МИД Турции было зафиксировано, что планы строительства канала "Стамбул"... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:42
2021-06-30T17:45
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
турция
в мире
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АНТАЛИЯ, 30 июн - РИА Новости. РФ удовлетворена взаимодействием с Турцией по конвенции Монтрё, на переговорах с главой МИД Турции было зафиксировано, что планы строительства канала "Стамбул" не будут затрагивать параметры присутствия в Черном море военных флотов иностранных держав, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы удовлетворены взаимодействием с нашими турецкими друзьями, коллегами по вопросам выполнения конвенции Монтре. Сегодня мы в ходе переговоров зафиксировали, что никоим образом планы строительства канала "Стамбул" не будут затрагивать параметры присутствия в Черном море военных флотов иностранных держав", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров с его турецким коллегой.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о скором начале прокладки канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря.
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, в мире
Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по конвенции Монтре
17:42 30.06.2021 (обновлено: 17:45 30.06.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Анталье
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Анталье - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Лавров заявил, что Россия удовлетворена взаимодействием с Турцией по конвенции Монтре

Читать ria.ru в
АНТАЛИЯ, 30 июн - РИА Новости. РФ удовлетворена взаимодействием с Турцией по конвенции Монтрё, на переговорах с главой МИД Турции было зафиксировано, что планы строительства канала "Стамбул" не будут затрагивать параметры присутствия в Черном море военных флотов иностранных держав, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы удовлетворены взаимодействием с нашими турецкими друзьями, коллегами по вопросам выполнения конвенции Монтре. Сегодня мы в ходе переговоров зафиксировали, что никоим образом планы строительства канала "Стамбул" не будут затрагивать параметры присутствия в Черном море военных флотов иностранных держав", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров с его турецким коллегой.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о скором начале прокладки канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 17:44
Россия и Турция будут содействовать нормализации отношений Еревана и Баку
 
РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ТурцияВ мире
 
 
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