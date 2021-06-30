https://ria.ru/20210630/montre-1739281607.html

Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по конвенции Монтре

Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по конвенции Монтре - РИА Новости, 30.06.2021

Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по конвенции Монтре

РФ удовлетворена взаимодействием с Турцией по конвенции Монтрё, на переговорах с главой МИД Турции было зафиксировано, что планы строительства канала "Стамбул"... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T17:42

2021-06-30T17:42

2021-06-30T17:45

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739272722_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_f357530d0d1ae850aaf96e830b72c483.jpg

АНТАЛИЯ, 30 июн - РИА Новости. РФ удовлетворена взаимодействием с Турцией по конвенции Монтрё, на переговорах с главой МИД Турции было зафиксировано, что планы строительства канала "Стамбул" не будут затрагивать параметры присутствия в Черном море военных флотов иностранных держав, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы удовлетворены взаимодействием с нашими турецкими друзьями, коллегами по вопросам выполнения конвенции Монтре. Сегодня мы в ходе переговоров зафиксировали, что никоим образом планы строительства канала "Стамбул" не будут затрагивать параметры присутствия в Черном море военных флотов иностранных держав", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров с его турецким коллегой.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о скором начале прокладки канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря.

https://ria.ru/20210630/otnosheniya-1739281856.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, в мире