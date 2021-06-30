В РПЦ исключили выселение валаамских монахов за отказ прививаться
В РПЦ исключили выселение монахов из Валаамского монастыря за отказ прививаться
МОСКВА, 30 июня - РИА Новости. Монахов Валаамского монастыря не будут выселять из обители за отказ вакцинироваться от коронавируса, написал в своем канале в Telegram в среду заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
"Что касается Валаама. К сегодняшнему дню здесь снята тема понуждения. Владыка Панкратий старается по-отечески увещевать братию. Ни о каком "выселении" по причине не-вакцинации не может быть речи", - написал епископ Савва.
В циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) о профилактических мерах, опубликованном в среду на сайте Московской городской епархии, ранее было сообщено, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил усилить меры предосторожности в московских храмах и монастырях в связи с ухудшением эпидобстановки, но вакцинация для московских священников и монахов остается добровольной. Епископ Савва подчеркнул, что "обязаловки" в этой сфере в Москве не планируется, а содержащаяся в нем позиция будет также передана в епархии.
Ранее об обязательной вакцинации от коронавируса для братии, трудников и сотрудников, проживающих при монастыре, заявил РИА Новости игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сам он привился вакциной "Спутник V" в сентябре 2020 года и готовился к ревакцинации, однако заразился сначала ОРЗ, а потом – в Москве - индийским штаммом коронавируса, и проходил лечение в одной из столичных больниц. Как он рассказал ранее РИА Новости, после пребывания в "красной зоне" в больнице, он выступает за "абсолютно полную вакцинацию всего населения Российской Федерации".
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный (то есть находящийся в непосредственном ведении патриарха Московского и всея Руси) мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.