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Мишустин утвердил Положение о госконтроле по защите прав потребителей
Мишустин утвердил Положение о госконтроле по защите прав потребителей - РИА Новости, 30.06.2021
Мишустин утвердил Положение о госконтроле по защите прав потребителей
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил Положение о федеральном государственном контроле в области защиты прав... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T13:47
2021-06-30T13:47
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил Положение о федеральном государственном контроле в области защиты прав потребителей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В соответствии со статьей 40 закона РФ "О защите прав потребителей" правительство РФ постановляет утвердить прилагаемое положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей", - говорится в сообщении.Данное постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.Согласно положению, объектами госконтроля является деятельность юрлиц, ИП, связанная с соблюдением обязательных требований по продаже товаров, оказанию услуг, "в том числе в части заключения и (или) исполнения договоров с потребителями на предмет выявления в них условий, ущемляющих права потребителей"; также объектами контроля являются товары, работы и услуги индивидуальных предпринимателей и сферы деятельности юрлиц.Подчеркивается, что госконтроль ведется без проведения плановых контрольных мероприятий."При осуществлении государственного контроля (надзора) проводятся следующие виды внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий при взаимодействии с контролируемым лицом: контрольная закупка, мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся: наблюдение за соблюдением обязательных требований; выездное обследование", - добавляется в положении.
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россия, михаил мишустин, экономика
Мишустин утвердил Положение о госконтроле по защите прав потребителей
13:47 30.06.2021
 
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Мишустин утвердил Положение о федеральном госконтроле по защите прав потребителей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил Положение о федеральном государственном контроле в области защиты прав потребителей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии со статьей 40 закона РФ "О защите прав потребителей" правительство РФ постановляет утвердить прилагаемое положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей", - говорится в сообщении.
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Данное постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.
Согласно положению, объектами госконтроля является деятельность юрлиц, ИП, связанная с соблюдением обязательных требований по продаже товаров, оказанию услуг, "в том числе в части заключения и (или) исполнения договоров с потребителями на предмет выявления в них условий, ущемляющих права потребителей"; также объектами контроля являются товары, работы и услуги индивидуальных предпринимателей и сферы деятельности юрлиц.
Подчеркивается, что госконтроль ведется без проведения плановых контрольных мероприятий.
"При осуществлении государственного контроля (надзора) проводятся следующие виды внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий при взаимодействии с контролируемым лицом: контрольная закупка, мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся: наблюдение за соблюдением обязательных требований; выездное обследование", - добавляется в положении.
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