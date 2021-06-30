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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/metro-1739262721.html
В Челябинске начнут строить метро в 2022 году
В Челябинске начнут строить метро в 2022 году - РИА Новости, 30.06.2021
В Челябинске начнут строить метро в 2022 году
Строительство метро в Челябинске начнется в 2022 году, завершить работы власти региона рассчитывают в 2025 году, сообщил губернатор Челябинской области Алексей... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:32
2021-06-30T16:33
алексей текслер
владимир путин
челябинская область
прямая линия с владимиром путиным — 2021
челябинск
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Строительство метро в Челябинске начнется в 2022 году, завершить работы власти региона рассчитывают в 2025 году, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.В среду в ходе прямой линии президент России Владимир Путин обратил внимание на затянувшееся строительство метро в Челябинске и сообщил, что средства на его завершение есть. Как отметил президент, на реализацию проекта понадобится свыше 40 миллиардов рублей."В настоящий момент завершается изыскание, мы активно работаем. Прямо сейчас, сегодня работают специалисты из Москвы в наших тоннелях. Мы планируем, что в следующем году мы завершим уже непосредственно проектную часть и перейдем к стройке. Рассчитываем, что в 2025 году этот проект будет реализован", - сказал Текслер в эфире телеканала "Россия 24" по окончании прямой линии с президентом.
https://ria.ru/20210630/putin-1739246896.html
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алексей текслер, владимир путин, челябинская область, челябинск, общество
В Челябинске начнут строить метро в 2022 году
16:32 30.06.2021 (обновлено: 16:33 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина в вагоне поезда московского метрополитена
Мужчина в вагоне поезда московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк

В Челябинске начнут строить метро в 2022 году

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Строительство метро в Челябинске начнется в 2022 году, завершить работы власти региона рассчитывают в 2025 году, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
В среду в ходе прямой линии президент России Владимир Путин обратил внимание на затянувшееся строительство метро в Челябинске и сообщил, что средства на его завершение есть. Как отметил президент, на реализацию проекта понадобится свыше 40 миллиардов рублей.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 15:30Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Путин рассказал о строительстве метро в городах-миллионниках
"В настоящий момент завершается изыскание, мы активно работаем. Прямо сейчас, сегодня работают специалисты из Москвы в наших тоннелях. Мы планируем, что в следующем году мы завершим уже непосредственно проектную часть и перейдем к стройке. Рассчитываем, что в 2025 году этот проект будет реализован", - сказал Текслер в эфире телеканала "Россия 24" по окончании прямой линии с президентом.
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021Алексей ТекслерВладимир ПутинЧелябинская областьЧелябинскОбщество
 
 
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