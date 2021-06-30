https://ria.ru/20210630/metro-1739262721.html

В Челябинске начнут строить метро в 2022 году

В Челябинске начнут строить метро в 2022 году - РИА Новости, 30.06.2021

В Челябинске начнут строить метро в 2022 году

Строительство метро в Челябинске начнется в 2022 году, завершить работы власти региона рассчитывают в 2025 году, сообщил губернатор Челябинской области Алексей... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:32

2021-06-30T16:32

2021-06-30T16:33

алексей текслер

владимир путин

челябинская область

прямая линия с владимиром путиным — 2021

челябинск

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Строительство метро в Челябинске начнется в 2022 году, завершить работы власти региона рассчитывают в 2025 году, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.В среду в ходе прямой линии президент России Владимир Путин обратил внимание на затянувшееся строительство метро в Челябинске и сообщил, что средства на его завершение есть. Как отметил президент, на реализацию проекта понадобится свыше 40 миллиардов рублей."В настоящий момент завершается изыскание, мы активно работаем. Прямо сейчас, сегодня работают специалисты из Москвы в наших тоннелях. Мы планируем, что в следующем году мы завершим уже непосредственно проектную часть и перейдем к стройке. Рассчитываем, что в 2025 году этот проект будет реализован", - сказал Текслер в эфире телеканала "Россия 24" по окончании прямой линии с президентом.

https://ria.ru/20210630/putin-1739246896.html

челябинская область

челябинск

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алексей текслер, владимир путин, челябинская область, челябинск, общество