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Мексиканский миллиардер за свой счет восстановит линию метро после аварии
Мексиканский миллиардер за свой счет восстановит линию метро после аварии - РИА Новости, 30.06.2021
Мексиканский миллиардер за свой счет восстановит линию метро после аварии
Самый богатый человек Мексики Карлос Слим, компания которого участвовала в строительстве рухнувшей в мае 12 линии метро, в течение года за свой счет проведет ее РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:46
2021-06-30T17:46
латинская америка
андрес мануэль лопес обрадор
grupo carso
карлос слим
america movil
мехико (город)
мексика
в мире
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МЕХИКО, 30 июн - РИА Новости. Самый богатый человек Мексики Карлос Слим, компания которого участвовала в строительстве рухнувшей в мае 12 линии метро, в течение года за свой счет проведет ее реконструкцию, сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор."Вчера он сообщил мне, что возьмет на себя реконструкцию всего участка и обеспечит необходимую безопасность (будущей эксплуатации - ред), не прибегая к бюджетным средствам", - заявил политик в ходе пресс-конференции в Национальном дворце, которая транслировалась в блоге правительства в Twitter.По словам Лопеса Обрадора, Карлос Слим в сотрудничестве с местными властями и группой инженеров, собранной для реконструкции остановленной ветки метро, должны в течение года восстановить движение подземки на этом направлении.Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая, в катастрофе погибли 26 человек, десятки получили серьезные травмы, пять человек до сих пор остаются в больницах. Согласно предварительному заключению норвежской компании DNV о причинах крушения эстакады, причинами стали дефекты сварки, отсутствие необходимых крепежей и использование различных марок бетона.За год с небольшим метрополитен Мехико пережил три крупных инцидента с человеческими жертвами - столкновение составов на станции Такубайя 10 марта 2020 года (1 погибший и 41 пострадавший), пожар на центральной станции управления метрополитена 9 января 2021 года (1 погиб, 29 пострадали) и крушение эстакады на 12-й линии (26 жертв и 105 пострадавших).Основной бизнес Карлоса Слима связан с телекоммуникационным рынком Мексики и стран Латинской Америки. Помимо компаний America Movil, Telcel и Telmex, главным активом предпринимателя является Grupo Carso, контролирующая ряд крупных мексиканских компаний. Его состояние оценивается в десятки миллиардов долларов, а сам Слим долгое время считался богатейшим человеком мира.
https://ria.ru/20210508/metromost-1731457231.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210504/mekhiko-1731119925.html
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латинская америка, андрес мануэль лопес обрадор, grupo carso, карлос слим, america movil, мехико (город), мексика, в мире
Мексиканский миллиардер за свой счет восстановит линию метро после аварии
17:46 30.06.2021
 
© Дмитрий ЗнаменскийМексиканский мультимиллиардер Карлос Слим.
Мексиканский мультимиллиардер Карлос Слим.
© Дмитрий Знаменский

Мексиканский миллиардер Слим за свой счет восстановит линию метро после аварии

Читать ria.ru в
МЕХИКО, 30 июн - РИА Новости. Самый богатый человек Мексики Карлос Слим, компания которого участвовала в строительстве рухнувшей в мае 12 линии метро, в течение года за свой счет проведет ее реконструкцию, сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Вчера он сообщил мне, что возьмет на себя реконструкцию всего участка и обеспечит необходимую безопасность (будущей эксплуатации - ред), не прибегая к бюджетным средствам", - заявил политик в ходе пресс-конференции в Национальном дворце, которая транслировалась в блоге правительства в Twitter.
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По словам Лопеса Обрадора, Карлос Слим в сотрудничестве с местными властями и группой инженеров, собранной для реконструкции остановленной ветки метро, должны в течение года восстановить движение подземки на этом направлении.
Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая, в катастрофе погибли 26 человек, десятки получили серьезные травмы, пять человек до сих пор остаются в больницах. Согласно предварительному заключению норвежской компании DNV о причинах крушения эстакады, причинами стали дефекты сварки, отсутствие необходимых крепежей и использование различных марок бетона.
За год с небольшим метрополитен Мехико пережил три крупных инцидента с человеческими жертвами - столкновение составов на станции Такубайя 10 марта 2020 года (1 погибший и 41 пострадавший), пожар на центральной станции управления метрополитена 9 января 2021 года (1 погиб, 29 пострадали) и крушение эстакады на 12-й линии (26 жертв и 105 пострадавших).
Основной бизнес Карлоса Слима связан с телекоммуникационным рынком Мексики и стран Латинской Америки. Помимо компаний America Movil, Telcel и Telmex, главным активом предпринимателя является Grupo Carso, контролирующая ряд крупных мексиканских компаний. Его состояние оценивается в десятки миллиардов долларов, а сам Слим долгое время считался богатейшим человеком мира.
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