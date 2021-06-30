Мексиканский миллиардер за свой счет восстановит линию метро после аварии
© Дмитрий ЗнаменскийМексиканский мультимиллиардер Карлос Слим.
© Дмитрий Знаменский
Мексиканский миллиардер Слим за свой счет восстановит линию метро после аварии
МЕХИКО, 30 июн - РИА Новости. Самый богатый человек Мексики Карлос Слим, компания которого участвовала в строительстве рухнувшей в мае 12 линии метро, в течение года за свой счет проведет ее реконструкцию, сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Вчера он сообщил мне, что возьмет на себя реконструкцию всего участка и обеспечит необходимую безопасность (будущей эксплуатации - ред), не прибегая к бюджетным средствам", - заявил политик в ходе пресс-конференции в Национальном дворце, которая транслировалась в блоге правительства в Twitter.
По словам Лопеса Обрадора, Карлос Слим в сотрудничестве с местными властями и группой инженеров, собранной для реконструкции остановленной ветки метро, должны в течение года восстановить движение подземки на этом направлении.
Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая, в катастрофе погибли 26 человек, десятки получили серьезные травмы, пять человек до сих пор остаются в больницах. Согласно предварительному заключению норвежской компании DNV о причинах крушения эстакады, причинами стали дефекты сварки, отсутствие необходимых крепежей и использование различных марок бетона.
За год с небольшим метрополитен Мехико пережил три крупных инцидента с человеческими жертвами - столкновение составов на станции Такубайя 10 марта 2020 года (1 погибший и 41 пострадавший), пожар на центральной станции управления метрополитена 9 января 2021 года (1 погиб, 29 пострадали) и крушение эстакады на 12-й линии (26 жертв и 105 пострадавших).
Основной бизнес Карлоса Слима связан с телекоммуникационным рынком Мексики и стран Латинской Америки. Помимо компаний America Movil, Telcel и Telmex, главным активом предпринимателя является Grupo Carso, контролирующая ряд крупных мексиканских компаний. Его состояние оценивается в десятки миллиардов долларов, а сам Слим долгое время считался богатейшим человеком мира.