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Медведев призвал бороться с экстремизмом
Медведев призвал бороться с экстремизмом - РИА Новости, 30.06.2021
Медведев призвал бороться с экстремизмом
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал бороться с пропагандой национализма и ксенофобии и заявил, что число преступлений экстремистской... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:56
2021-06-30T16:56
россия
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал бороться с пропагандой национализма и ксенофобии и заявил, что число преступлений экстремистской направленности в России с начала года выросло на 45%."В условиях пандемии значительную угрозу сохраняют акты экстремизма. Рост зарегистрированных преступлений такого рода за первые пять месяцев текущего года довольно значительный - почти 45%", - заявил Медведев в среду на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ."Поэтому просил бы коллег и далее решительно бороться с пропагандой национализма, ксенофобии и насилия... Хотя квалификация таких преступлений - это очевидно абсолютно - достаточно сложная", - добавил зампред Совбеза.
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россия, дмитрий медведев, политика
Медведев призвал бороться с экстремизмом
16:56 30.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит совещание по вопросу о защите национальных интересов в сфере разработки искусственного интеллекта
Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу о защите национальных интересов в сфере разработки искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Медведев заявил о росте числа экстремистских преступлений на 45% за пять месяцев текущего года

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал бороться с пропагандой национализма и ксенофобии и заявил, что число преступлений экстремистской направленности в России с начала года выросло на 45%.
"В условиях пандемии значительную угрозу сохраняют акты экстремизма. Рост зарегистрированных преступлений такого рода за первые пять месяцев текущего года довольно значительный - почти 45%", - заявил Медведев в среду на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ.
"Поэтому просил бы коллег и далее решительно бороться с пропагандой национализма, ксенофобии и насилия... Хотя квалификация таких преступлений - это очевидно абсолютно - достаточно сложная", - добавил зампред Совбеза.
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