https://ria.ru/20210630/medvedev-1739269815.html

Медведев призвал бороться с экстремизмом

Медведев призвал бороться с экстремизмом - РИА Новости, 30.06.2021

Медведев призвал бороться с экстремизмом

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал бороться с пропагандой национализма и ксенофобии и заявил, что число преступлений экстремистской... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:56

2021-06-30T16:56

2021-06-30T16:56

россия

дмитрий медведев

политика

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал бороться с пропагандой национализма и ксенофобии и заявил, что число преступлений экстремистской направленности в России с начала года выросло на 45%."В условиях пандемии значительную угрозу сохраняют акты экстремизма. Рост зарегистрированных преступлений такого рода за первые пять месяцев текущего года довольно значительный - почти 45%", - заявил Медведев в среду на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ."Поэтому просил бы коллег и далее решительно бороться с пропагандой национализма, ксенофобии и насилия... Хотя квалификация таких преступлений - это очевидно абсолютно - достаточно сложная", - добавил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20210629/peskov-1739140824.html

россия

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2021

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россия, дмитрий медведев, политика