https://ria.ru/20210630/medvedev-1739261504.html
Медведев рассказал, как нужно бороться с телефонными мошенниками
Медведев рассказал, как нужно бороться с телефонными мошенниками - РИА Новости, 30.06.2021
Медведев рассказал, как нужно бороться с телефонными мошенниками
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для борьбы с телефонными мошенниками властям нужно наладить работу с операторами связи, банками и провайдерами. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:25
2021-06-30T16:25
2021-06-30T17:04
россия
дмитрий медведев
технологии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для борьбы с телефонными мошенниками властям нужно наладить работу с операторами связи, банками и провайдерами.На совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в России Медведев отметил рост мошенничеств с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. По его словам, за первые пять месяцев текущего года количество таких происшествий выросло более чем на четверть. Он добавил, что чаще страдают пожилые россияне."Для более эффективной борьбы с такими видами мошенничества нам нужно наладить четкое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами, операторами сотовой связи, а также выявлять и блокировать подобные ресурсы, как только они появляются", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20210630/putin-1739250288.html
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россия, дмитрий медведев, технологии
Медведев рассказал, как нужно бороться с телефонными мошенниками
16:25 30.06.2021 (обновлено: 17:04 30.06.2021)
Медведев заявил, что для борьбы с телефонными мошенниками нужна работа с операторами и банками