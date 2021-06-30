https://ria.ru/20210630/medvedev-1739261504.html

Медведев рассказал, как нужно бороться с телефонными мошенниками

Медведев рассказал, как нужно бороться с телефонными мошенниками - РИА Новости, 30.06.2021

Медведев рассказал, как нужно бороться с телефонными мошенниками

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для борьбы с телефонными мошенниками властям нужно наладить работу с операторами связи, банками и провайдерами. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:25

2021-06-30T16:25

2021-06-30T17:04

россия

дмитрий медведев

технологии

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для борьбы с телефонными мошенниками властям нужно наладить работу с операторами связи, банками и провайдерами.На совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в России Медведев отметил рост мошенничеств с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. По его словам, за первые пять месяцев текущего года количество таких происшествий выросло более чем на четверть. Он добавил, что чаще страдают пожилые россияне."Для более эффективной борьбы с такими видами мошенничества нам нужно наладить четкое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами, операторами сотовой связи, а также выявлять и блокировать подобные ресурсы, как только они появляются", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20210630/putin-1739250288.html

россия

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2021

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россия, дмитрий медведев, технологии