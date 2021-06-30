Эксперты России и Африки обсудили вопросы медиасотрудничества
© SputnikКруглый стол с представителями африканских СМИ на тему "Сотрудничество медиа в цифровую эпоху"
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. По инициативе международного новостного агентства и радио Sputnik в среду состоялся круглый стол с представителями африканских СМИ на тему "Сотрудничество медиа в цифровую эпоху".
В онлайн-встрече приняли участие генеральный директор Информационного агентства Намибии Линус Чата, руководитель digital-направления Кенийской телерадиовещательной компании Джаред Омбуи, директор по связям с общественностью и стратегическому партнёрству Информационного агентства Эфиопии Йоханнес Вондирад, фотодиректор южно-африканского информационного агентства ANA Йен Лэндсберг, главный редактор ганского интернет-портала News Ghana Роджер Агамбире Агана, а также исполнительный директор угандийских медиакомпаний TV Africa и Greater African Radio Кикура Нкуба. Россию представил руководитель радиовещания на русском языке Международного информационного агентства и радио Sputnik Алексей Орлов, модератором выступил директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков.
В ходе круглого стола участники обсудили изменения в традиционных медиа с приходом цифровых технологий, растущую конкуренцию со стороны блогеров, а также эффективные способы борьбы с фейковыми новостями в условиях глобального кризиса.
"Я счастлив, что мне выпал шанс поучаствовать в онлайн-конференции Россия-Африка. Такие встречи способствуют распространению толерантности и поддержанию глобального мира. Замечу, что традиционным медиа в Африке нужно активней переходить в диджитал, а также пользоваться рекламными возможностями", – отметил Джаред Омбуи.
Линус Чата из Намибии добавил, что "дискуссия была очень своевременной и значимой. Оказалось, что во многих странах коллеги испытывают схожие проблемы. В особенности это касается проблемы фейковых новостей о пандемии COVID-19".
"Мы поговорили о том, что у кого болит. Наша боль – конкуренция с подкастерами и блогерами, которые множат непроверенную информацию и слухи, чем, например, радуют антипрививочников. Проблемы в каждой стране немного свои, но все отмечают рост конкуренции со стороны новых медиа и нежелание аудитории "есть вчерашнюю еду": СМИ должны быть еще более оперативными в предоставлении информации, чем когда-либо", – подчеркнул Алексей Орлов.
"Нужно проводить больше подобных мероприятий, именно здесь рождаются новые идеи", – резюмировал Йоханнес Вондирад.
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