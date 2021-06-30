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Путин посоветовал надеяться на лучшее и мечтать
Путин посоветовал надеяться на лучшее и мечтать - РИА Новости, 30.06.2021
Путин посоветовал надеяться на лучшее и мечтать
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, какая его мечта уже не может сбыться, заявил, что всегда надо надеяться на лучшее и мечтать, и тогда... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T13:49
2021-06-30T13:49
2021-06-30T13:49
прямая линия с владимиром путиным — 2021
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, какая его мечта уже не может сбыться, заявил, что всегда надо надеяться на лучшее и мечтать, и тогда хорошее материализуется."Все мы должны думать о лучшем, надеяться на лучшее, и это не может не быть связано с мечтой, и надеюсь, у вас тоже она есть, и у меня. Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать и надеяться на лучшее. Надо, мне кажется, настраивать себя на позитивный лад... Надо думать о хорошем, и тогда это хорошо материализуется", - заявил он в ходе прямой линии.При этом президент отметил, что коронавирус сам не уйдет - "прививаться надо".Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Путин посоветовал надеяться на лучшее и мечтать
Путин посоветовал надеяться на лучшее и мечтать, тогда хорошее материализуется