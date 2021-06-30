https://ria.ru/20210630/lyudi-1739251680.html

Путин назвал людей главным золотым запасом России

Путин назвал людей главным золотым запасом России - РИА Новости, 30.06.2021

Путин назвал людей главным золотым запасом России

Главный золотой запас России - это люди, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:48

2021-06-30T15:48

2021-06-30T16:16

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главный золотой запас России - это люди, считает президент РФ Владимир Путин."Главный наш золотой запас - это даже не те 600 с лишним миллиардов долларов, которые накопили наши гобсеки в Центральном банке и в министерстве финансов. Главный золотой запас России - это люди. Говорю это не для красного словца, не для того, чтобы кому-то понравиться, а потому что искренне убежден, что так оно и есть на самом деле", - сказал Путин в ходе прямой линии.По его словам, многонациональный российский народ - в высшей степени духовный народ."Народ с очень глубокими историческими и культурными корнями. Это всегда важно, а в современном мире важно вдвойне, втройне. Это становится какой-то уже осязаемой, даже экономической субстанцией. Потому что современный мир связан с высокими технологиями, в этом будущее всего мира, в том числе и нашей страны. А если это так, то это духовное глубокое начало российского, русского и других народов Российской Федерации, оно важно потому, что у нас внутренне очень уважительное отношение к науке и образованию", - уточнил президент.Он отметил, что это связано с культурой России."Будущее человечества связано именно с этим - это генетика, биология в широком смысле этого слова, информационные технологии, искусственный интеллект и все, что связано с деятельностью на стыке этих дисциплин. И у нас здесь есть колоссальное конкурентное преимущество. И если мы сможем обеспечить внутреннюю стабильность, которую пытаются всегда со стороны поколебать, то успех неизбежен", - сказал Путин.Глава государства добавил, что тогда с полным основанием и гордостью можно сказать, что мы живем в государстве, которое внутренне привлекательно для того, чтобы здесь жить."И с полным основанием можем сказать, что мы живем в стране, которую считаем великой. И, на мой взгляд, это очень важно. И это внутренне ощущение граждан и внутренне отношение к России, оно важно и само по себе является важной гарантией того, что Россия, безусловно, добьется всех целей, которые перед собой ставит", - добавил президент.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/kolobok-1739258927.html

https://ria.ru/20210630/putin-1739255597.html

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россия, владимир путин, общество