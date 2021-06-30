https://ria.ru/20210630/lokdaun-1739185670.html

Аксенов пригрозил локдауном районам Крыма, нарушающим COVID-ограничения

Аксенов пригрозил локдауном районам Крыма, нарушающим COVID-ограничения - РИА Новости, 30.06.2021

Аксенов пригрозил локдауном районам Крыма, нарушающим COVID-ограничения

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил локдауном районам Крыма, где бизнес не соблюдает меры по противодействию коронавирусу. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T11:44

2021-06-30T11:44

2021-06-30T11:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

сергей аксенов (политик)

здоровье - общество

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил локдауном районам Крыма, где бизнес не соблюдает меры по противодействию коронавирусу."В дальнейшем я предлагаю вплоть до того, что локдауны по регионам вводить. Будем принимать решение, так как ситуация ситуации рознь. В тех регионах, где ни органы власти, ни представители бизнеса не считают необходимым выполнять предписанные меры, будем вводить полное закрытие прямо по регионам. Такой-то регион закрываем полностью, переводим на режим ЧС тотальный и дальше двигаемся. Обращаемся к бизнесу с просьбой, пожалуйста, давайте соблюдать правила", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.По его словам, в районах республики будут усилены контрольные мероприятия. Аксенов также поручил главам администраций проводить объезды и контролировать вопрос с работой общепита ночью.Показатель заболеваемости коронавирусом начал стабильно расти в Крыму с начала июня. В мае в республике за сутки фиксировали в среднем около 95 новых случаев заражения, к концу июня этот показатель достиг отметки в 294 новых случая за сутки. Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 48,4 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 43,4 тысячи человек, умерли 1 505 человек.

https://ria.ru/20210630/koronavirus-1739181075.html

республика крым

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коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, республика крым