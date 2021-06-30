https://ria.ru/20210630/lnr-1739323614.html

В ЛНР заявили, что Украина уже стала военным плацдармом Запада

В ЛНР заявили, что Украина уже стала военным плацдармом Запада - РИА Новости, 30.06.2021

В ЛНР заявили, что Украина уже стала военным плацдармом Запада

Украина уже стала военным плацдармом Запада, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T21:49

2021-06-30T21:49

2021-06-30T21:49

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родион мирошник

су-24м

би-би-си

луганская народная республика

борис джонсон

владимир путин

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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Украина уже стала военным плацдармом Запада, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, комментируя инцидент с вхождением британского эсминца Defender в территориальные воды РФ в районе Крыма, заявил, что военное освоение Украины Западом вызывает глубокое беспокойство России."Украина - уже западный военный плацдарм, и в этом нет ее собственной субъектности, лишь проявление самоубийственного идиотизма и инфантилизма, который чреват неизбежными разрушительными последствиями", - сказал Мирошник.Представитель ЛНР заявил, что его поражает отсутствие у украинской власти способности понять во что они уже втянули свою страну. "А роль самих их представителей (Киева - ред.) сведена к попугайству, которое, как минимум в вопросах безопасности, сведена к совершенному нулю. И они даже не осознают дальнейших последствий", - дополнил представитель ЛНР.На прошлой неделе Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе крымского мыса Фиолент. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях.Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.

https://ria.ru/20210630/esminets-1739208605.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210630/nato-1739320350.html

россия

луганская народная республика

киев

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россия, родион мирошник, су-24м, би-би-си, луганская народная республика, борис джонсон, владимир путин, киев, в мире