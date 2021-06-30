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В ЛНР заявили, что Украина уже стала военным плацдармом Запада
В ЛНР заявили, что Украина уже стала военным плацдармом Запада - РИА Новости, 30.06.2021
В ЛНР заявили, что Украина уже стала военным плацдармом Запада
Украина уже стала военным плацдармом Запада, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T21:49
2021-06-30T21:49
россия
родион мирошник
су-24м
би-би-си
луганская народная республика
борис джонсон
владимир путин
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Украина уже стала военным плацдармом Запада, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, комментируя инцидент с вхождением британского эсминца Defender в территориальные воды РФ в районе Крыма, заявил, что военное освоение Украины Западом вызывает глубокое беспокойство России."Украина - уже западный военный плацдарм, и в этом нет ее собственной субъектности, лишь проявление самоубийственного идиотизма и инфантилизма, который чреват неизбежными разрушительными последствиями", - сказал Мирошник.Представитель ЛНР заявил, что его поражает отсутствие у украинской власти способности понять во что они уже втянули свою страну. "А роль самих их представителей (Киева - ред.) сведена к попугайству, которое, как минимум в вопросах безопасности, сведена к совершенному нулю. И они даже не осознают дальнейших последствий", - дополнил представитель ЛНР.На прошлой неделе Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе крымского мыса Фиолент. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях.Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.
https://ria.ru/20210630/esminets-1739208605.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/nato-1739320350.html
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луганская народная республика
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россия, родион мирошник, су-24м, би-би-си, луганская народная республика, борис джонсон, владимир путин, киев, в мире
В ЛНР заявили, что Украина уже стала военным плацдармом Запада
21:49 30.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворовском полигоне во Львовской области
Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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В ЛНР заявили, что Украина уже стала военным плацдармом Запада

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Украина уже стала военным плацдармом Запада, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, комментируя инцидент с вхождением британского эсминца Defender в территориальные воды РФ в районе Крыма, заявил, что военное освоение Украины Западом вызывает глубокое беспокойство России.
Мы давали такую информацию, которую считали нужным - Путин об инциденте с эсминцем - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 13:17Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Путин назвал инцидент с британским эсминцем в Черном море провокацией
"Украина - уже западный военный плацдарм, и в этом нет ее собственной субъектности, лишь проявление самоубийственного идиотизма и инфантилизма, который чреват неизбежными разрушительными последствиями", - сказал Мирошник.
Представитель ЛНР заявил, что его поражает отсутствие у украинской власти способности понять во что они уже втянули свою страну. "А роль самих их представителей (Киева - ред.) сведена к попугайству, которое, как минимум в вопросах безопасности, сведена к совершенному нулю. И они даже не осознают дальнейших последствий", - дополнил представитель ЛНР.
На прошлой неделе Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе крымского мыса Фиолент. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях.
Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.
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РоссияРодион МирошникСу-24МБи-би-сиЛуганская Народная РеспубликаБорис ДжонсонВладимир ПутинКиевВ мире
 
 
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