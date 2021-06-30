В ЛНР заявили, что Украина уже стала военным плацдармом Запада
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворовском полигоне во Львовской области
В ЛНР заявили, что Украина уже стала военным плацдармом Запада
ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Украина уже стала военным плацдармом Запада, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, комментируя инцидент с вхождением британского эсминца Defender в территориальные воды РФ в районе Крыма, заявил, что военное освоение Украины Западом вызывает глубокое беспокойство России.
"Украина - уже западный военный плацдарм, и в этом нет ее собственной субъектности, лишь проявление самоубийственного идиотизма и инфантилизма, который чреват неизбежными разрушительными последствиями", - сказал Мирошник.
Представитель ЛНР заявил, что его поражает отсутствие у украинской власти способности понять во что они уже втянули свою страну. "А роль самих их представителей (Киева - ред.) сведена к попугайству, которое, как минимум в вопросах безопасности, сведена к совершенному нулю. И они даже не осознают дальнейших последствий", - дополнил представитель ЛНР.
На прошлой неделе Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе крымского мыса Фиолент. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях.
Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.