https://ria.ru/20210630/lgoty-1739203267.html

Путин заявил, что людей нельзя лишать льгот

Путин заявил, что людей нельзя лишать льгот - РИА Новости, 30.06.2021

Путин заявил, что людей нельзя лишать льгот

Президент России Владимир Путин назвал необоснованными решения, которые были приняты в ряде регионов, о лишении граждан звания ветеран труда и связанных с ним... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:52

2021-06-30T12:52

2021-06-30T13:15

россия

омская область

прямая линия с владимиром путиным — 2021

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал необоснованными решения, которые были приняты в ряде регионов, о лишении граждан звания ветеран труда и связанных с ним льгот."Что касается ветерана труда, я знаю, есть эта проблема. Проблема, с которой люди сталкиваются в регионах. Это региональное решение, когда присваивались эти звания ветеран труда и регион же принимает решение о том, чтобы лишить человека этого звания. Считаю, что абсолютно необоснованно. Если уж это звание было присвоено… Я знаю и считаю, что это неправильное решение", - сказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос мужчины из Омской области, заявившего, что ему повысили пенсию, но лишили звания ветерана труда.Президент напомнил о прописанной в Конституции РФ норме, запрещающей запрете лишать граждан полученных ранее льгот.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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россия, омская область, владимир путин, общество