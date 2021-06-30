https://ria.ru/20210630/lavrov-1739279924.html

Россия высоко ценит позицию Турции по С-400, заявил Лавров

Россия высоко ценит позицию Турции по С-400, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2021

Россия высоко ценит позицию Турции по С-400, заявил Лавров

Россия высоко ценит позицию Турцию по развитию военно-технического сотрудничества, включая настрой Анкары использовать первый полк ЗРК С-400 для обеспечения... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T17:37

2021-06-30T17:37

2021-06-30T17:37

россия

мевлют чавушоглу

сергей лавров

с-400 «триумф»

турция

в мире

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АНТАЛЬЯ, 30 июн - РИА Новости. Россия высоко ценит позицию Турцию по развитию военно-технического сотрудничества, включая настрой Анкары использовать первый полк ЗРК С-400 для обеспечения своей обороноспособности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы высоко оценили принципиальную позицию Турции по развитию военно-технического сотрудничества, включая настрой наших турецких друзей использовать первый полк зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" для обеспечения собственной обороноспособности", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

https://ria.ru/20210628/armiya-1738925856.html

россия

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мевлют чавушоглу, сергей лавров, с-400 «триумф», турция, в мире