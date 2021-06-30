https://ria.ru/20210630/lavrov-1739279924.html
Россия высоко ценит позицию Турции по С-400, заявил Лавров
Россия высоко ценит позицию Турции по С-400, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2021
Россия высоко ценит позицию Турции по С-400, заявил Лавров
Россия высоко ценит позицию Турцию по развитию военно-технического сотрудничества, включая настрой Анкары использовать первый полк ЗРК С-400 для обеспечения... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:37
2021-06-30T17:37
2021-06-30T17:37
россия
мевлют чавушоглу
сергей лавров
с-400 «триумф»
турция
в мире
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АНТАЛЬЯ, 30 июн - РИА Новости. Россия высоко ценит позицию Турцию по развитию военно-технического сотрудничества, включая настрой Анкары использовать первый полк ЗРК С-400 для обеспечения своей обороноспособности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы высоко оценили принципиальную позицию Турции по развитию военно-технического сотрудничества, включая настрой наших турецких друзей использовать первый полк зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" для обеспечения собственной обороноспособности", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, мевлют чавушоглу, сергей лавров, с-400 «триумф», турция, в мире
Россия высоко ценит позицию Турции по С-400, заявил Лавров
Лавров оценил позицию Турцию по развитию военно-технического сотрудничества