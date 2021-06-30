https://ria.ru/20210630/lavrov-1739247884.html

Лавров пошутил во время совместного фото с Чавушоглу

Лавров пошутил во время совместного фото с Чавушоглу - РИА Новости, 30.06.2021

Лавров пошутил во время совместного фото с Чавушоглу

Глава российского МИД Сергей Лавров ответил шуткой на просьбу турецкого журналиста занять другое место во время церемонии совместного фотографирования с... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:33

2021-06-30T15:33

2021-06-30T17:28

россия

мевлют чавушоглу

сергей лавров

турция

в мире

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АНТАЛЬЯ, 30 июн — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров ответил шуткой на просьбу турецкого журналиста занять другое место во время церемонии совместного фотографирования с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.Министры подошли к флагам своих стран, и один из турецких журналистов попросил Лаврова встать на красную отметку на полу, чтобы он не загораживал флаг России.Он ответил на это шуткой: "Вы видите то, что видите. Не говорите нам, что нам делать".Члены делегаций и журналисты рассмеялись, а Чавушоглу добавил, что ему понравилась шутка российского министра.Глава российской дипломатии прибыл в Анталью накануне вечером. Руководители внешнеполитических ведомств двух стран планируют обсудить ситуацию в Закавказье, на Украине и в Черноморском регионе, военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары, урегулирование в Сирии и Ливии, а также налаживание производства "Спутника V" в Турции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/lavrov-1738859572.html

россия

турция

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Лавров пошутил во время совместного фото с турецким коллегой Турецкий журналист на российско-турецких переговорах в Анталье попросил Лаврова занять другое место на церемонии фотографирования. "Вы видите, что видите. Не говорите нам что делать", - ответил Лавров. Чавушоглу сказал, что ему понравилась шутка. 2021-06-30T15:33 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, мевлют чавушоглу, сергей лавров, турция, в мире