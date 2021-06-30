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Число погибших близ острова Лампедуза мигрантов возросло до семи человек
Число погибших близ острова Лампедуза мигрантов возросло до семи человек - РИА Новости, 30.06.2021
Число погибших близ острова Лампедуза мигрантов возросло до семи человек
Число мигрантов, погибших минувшей ночью в результате очередного кораблекрушения в Средиземном море близ итальянского острова Лампедуза, возросло до семи... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T10:38
2021-06-30T10:38
средиземное море
ближний восток
здоровье - общество
европа
в мире
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РИМ, 30 июн - РИА Новости, Сергей Старцев. Число мигрантов, погибших минувшей ночью в результате очередного кораблекрушения в Средиземном море близ итальянского острова Лампедуза, возросло до семи человек, еще девять беженцев числятся пропавшими без вести, сообщили журналистам представители местных властей.Ранее сообщалось, что жертвами трагического происшествия стали пять человек.Согласно информации правоохранительных органов, лодка с беженцами неожиданно перевернулась в море примерно в пяти морских милях от берегов Лампедузы. Находившиеся в районе кораблекрушения моряки немедленно начали спасательную операцию. В результате 46 мигрантов были извлечены из воды и доставлены на Лампедузу. Кроме того, на остров уже прибыли тела семерых погибших – трех мужчин и четырех женщин, одна из которых была беременна.В настоящее время сотрудники итальянских правоохранительных органов занимаются выяснением всех обстоятельств трагического происшествия. По свидетельствам самих мигрантов, на борту лодки находились еще девять человек, которые пока числятся пропавшими без вести.В последнее время случаи прибытия лодок с мигрантами на Лампедузу заметно участились. Так, во вторник местные власти зарегистрировали четыре таких эпизода, в ходе которых на остров высадились 136 беженцев. В среду на остров уже прибыли еще около 250 мигрантов.Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.
https://ria.ru/20210630/lampeduza-1739164125.html
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средиземное море
ближний восток
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средиземное море, ближний восток, здоровье - общество, европа, в мире
Число погибших близ острова Лампедуза мигрантов возросло до семи человек
10:38 30.06.2021
 
© РИА Новости / Григорис Сиамидис / Перейти в фотобанкОдежда на дереве в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции
Одежда на дереве в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Григорис Сиамидис
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Число погибших при кораблекрушении у острова Лампедуза мигрантов возросло до семи человек

Читать ria.ru в
РИМ, 30 июн - РИА Новости, Сергей Старцев. Число мигрантов, погибших минувшей ночью в результате очередного кораблекрушения в Средиземном море близ итальянского острова Лампедуза, возросло до семи человек, еще девять беженцев числятся пропавшими без вести, сообщили журналистам представители местных властей.
Ранее сообщалось, что жертвами трагического происшествия стали пять человек.
Пляж Рэббит бич на острове Лампедуза близ Сицилии - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 09:27
При кораблекрушении у острова Лампедуза погибли пять мигрантов
Согласно информации правоохранительных органов, лодка с беженцами неожиданно перевернулась в море примерно в пяти морских милях от берегов Лампедузы. Находившиеся в районе кораблекрушения моряки немедленно начали спасательную операцию. В результате 46 мигрантов были извлечены из воды и доставлены на Лампедузу. Кроме того, на остров уже прибыли тела семерых погибших – трех мужчин и четырех женщин, одна из которых была беременна.
В настоящее время сотрудники итальянских правоохранительных органов занимаются выяснением всех обстоятельств трагического происшествия. По свидетельствам самих мигрантов, на борту лодки находились еще девять человек, которые пока числятся пропавшими без вести.
В последнее время случаи прибытия лодок с мигрантами на Лампедузу заметно участились. Так, во вторник местные власти зарегистрировали четыре таких эпизода, в ходе которых на остров высадились 136 беженцев. В среду на остров уже прибыли еще около 250 мигрантов.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.
Пляж Рэббит бич на острове Лампедуза близ Сицилии - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
23 июля 2020, 18:29
Центр приема мигрантов на Лампедузе переполнен в десять раз, пишут СМИ
 
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