https://ria.ru/20210630/lampeduza-1739174558.html

Число погибших близ острова Лампедуза мигрантов возросло до семи человек

Число погибших близ острова Лампедуза мигрантов возросло до семи человек - РИА Новости, 30.06.2021

Число погибших близ острова Лампедуза мигрантов возросло до семи человек

Число мигрантов, погибших минувшей ночью в результате очередного кораблекрушения в Средиземном море близ итальянского острова Лампедуза, возросло до семи... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T10:38

2021-06-30T10:38

2021-06-30T10:38

средиземное море

ближний восток

здоровье - общество

европа

в мире

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РИМ, 30 июн - РИА Новости, Сергей Старцев. Число мигрантов, погибших минувшей ночью в результате очередного кораблекрушения в Средиземном море близ итальянского острова Лампедуза, возросло до семи человек, еще девять беженцев числятся пропавшими без вести, сообщили журналистам представители местных властей.Ранее сообщалось, что жертвами трагического происшествия стали пять человек.Согласно информации правоохранительных органов, лодка с беженцами неожиданно перевернулась в море примерно в пяти морских милях от берегов Лампедузы. Находившиеся в районе кораблекрушения моряки немедленно начали спасательную операцию. В результате 46 мигрантов были извлечены из воды и доставлены на Лампедузу. Кроме того, на остров уже прибыли тела семерых погибших – трех мужчин и четырех женщин, одна из которых была беременна.В настоящее время сотрудники итальянских правоохранительных органов занимаются выяснением всех обстоятельств трагического происшествия. По свидетельствам самих мигрантов, на борту лодки находились еще девять человек, которые пока числятся пропавшими без вести.В последнее время случаи прибытия лодок с мигрантами на Лампедузу заметно участились. Так, во вторник местные власти зарегистрировали четыре таких эпизода, в ходе которых на остров высадились 136 беженцев. В среду на остров уже прибыли еще около 250 мигрантов.Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

https://ria.ru/20210630/lampeduza-1739164125.html

https://ria.ru/20200723/1574817240.html

средиземное море

ближний восток

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

средиземное море, ближний восток, здоровье - общество, европа, в мире