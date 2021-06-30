https://ria.ru/20210630/lampeduza-1739164125.html

При кораблекрушении у острова Лампедуза погибли пять мигрантов

При кораблекрушении у острова Лампедуза погибли пять мигрантов - РИА Новости, 30.06.2021

При кораблекрушении у острова Лампедуза погибли пять мигрантов

Пять мигрантов, пытавшихся добраться из Африки в Европу через Средиземное море, погибли минувшей ночью в результате кораблекрушения близ итальянского острова... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T09:27

2021-06-30T09:27

2021-06-30T09:27

средиземное море

ближний восток

европа

в мире

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РИМ, 30 июн - РИА Новости, Сергей Старцев. Пять мигрантов, пытавшихся добраться из Африки в Европу через Средиземное море, погибли минувшей ночью в результате кораблекрушения близ итальянского острова Лампедуза, сообщил новостной телеканал RaiNews24.Согласно первой информации правоохранительных органов, лодка с беженцами неожиданно перевернулась в море примерно в пяти морских милях от берегов Лампедузы. Находившиеся в районе кораблекрушения моряки немедленно начали спасательную операцию. В результате 48 мигрантов были извлечены из воды и доставлены на Лампедузу. Кроме того, на остров уже привезли тела пятерых погибших.В настоящее время сотрудники итальянских правоохранительных органов занимаются выяснением всех обстоятельств трагического происшествия.В последнее время случаи прибытия лодок с мигрантами на Лампедузу заметно участились. Только во вторник местные власти зарегистрировали четыре таких эпизода, в ходе которых на остров высадились 136 беженцев.Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

https://ria.ru/20200111/1563285282.html

https://ria.ru/20210525/migratsiya-1733716124.html

средиземное море

ближний восток

европа

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2021

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средиземное море, ближний восток, европа, в мире