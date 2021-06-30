Глава Кузбасса поручил разобраться, кто угрожал пожаловавшейся на школу
14:44 30.06.2021 (обновлено: 15:17 30.06.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент ЗАО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв перед совещанием по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области - Кузбасса
Губернатор Кузбасса поручил разобраться, кто угрожал пожаловавшейся на школу Путину
КЕМЕРОВО, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил министру образования срочно выехать в Новокузнецк, разобраться с состоянием крыши в детском саду-школе №235 и выяснить, кто угрожал жительнице Новокузнецка Елене Калининой, обратившейся на прямую линию президента, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
На прямую линию к президенту Владимиру Путину обратилась жительница Новокузнецка Елена Калинина с просьбой о ремонте 235-й коррекционной школы и детского сада. Волонтеры, принимавшие вопросы на прямую линию, сообщили, что заявительница на следующий день после обращения перезвонила и попросила снять вопрос из-за угроз, которые поступали в ее адрес.
Путин в ходе прямой линии поручил Цивилеву обратить внимание на должностных лиц, пытающихся запугивать людей, ради которых они должны работать.
"(Министру образования региона – ред.) Балакиревой Софье Юрьевне немедленно выехать в Новокузнецк, детский сад-школа №235, разобраться с состоянием дел по крыше, по состоянию крыши детского сада и разобраться с вопросами, кто угрожал заявительнице по поводу ремонта школы. В течение часа мне доложите результаты", - сказал Цивилев на видео, размещенном в его Telegram-канале.
Ранее следствие информировало, что разберется с угрозами в адрес жительницы Новокузнецка из-за ее обращения к Путину.