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Глава Кузбасса поручил разобраться, кто угрожал пожаловавшейся на школу

Глава Кузбасса поручил разобраться, кто угрожал пожаловавшейся на школу - РИА Новости, 30.06.2021

Глава Кузбасса поручил разобраться, кто угрожал пожаловавшейся на школу

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил министру образования срочно выехать в Новокузнецк, разобраться с состоянием крыши в детском саду-школе... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:44

2021-06-30T14:44

2021-06-30T15:17

сергей цивилев

жкх

кемеровская область

происшествия

прямая линия с владимиром путиным — 2021

владимир путин

новокузнецк

общество

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КЕМЕРОВО, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил министру образования срочно выехать в Новокузнецк, разобраться с состоянием крыши в детском саду-школе №235 и выяснить, кто угрожал жительнице Новокузнецка Елене Калининой, обратившейся на прямую линию президента, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.На прямую линию к президенту Владимиру Путину обратилась жительница Новокузнецка Елена Калинина с просьбой о ремонте 235-й коррекционной школы и детского сада. Волонтеры, принимавшие вопросы на прямую линию, сообщили, что заявительница на следующий день после обращения перезвонила и попросила снять вопрос из-за угроз, которые поступали в ее адрес.Путин в ходе прямой линии поручил Цивилеву обратить внимание на должностных лиц, пытающихся запугивать людей, ради которых они должны работать."(Министру образования региона – ред.) Балакиревой Софье Юрьевне немедленно выехать в Новокузнецк, детский сад-школа №235, разобраться с состоянием дел по крыше, по состоянию крыши детского сада и разобраться с вопросами, кто угрожал заявительнице по поводу ремонта школы. В течение часа мне доложите результаты", - сказал Цивилев на видео, размещенном в его Telegram-канале.Ранее следствие информировало, что разберется с угрозами в адрес жительницы Новокузнецка из-за ее обращения к Путину.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>

https://ria.ru/20210630/putin-1739240467.html

https://ria.ru/20210630/astrakhan-1739222977.html

кемеровская область

новокузнецк

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сергей цивилев, жкх, кемеровская область, происшествия, владимир путин, новокузнецк, общество