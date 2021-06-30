Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/kuzbass-1739232649.html
Глава Кузбасса поручил разобраться, кто угрожал пожаловавшейся на школу
Глава Кузбасса поручил разобраться, кто угрожал пожаловавшейся на школу - РИА Новости, 30.06.2021
Глава Кузбасса поручил разобраться, кто угрожал пожаловавшейся на школу
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил министру образования срочно выехать в Новокузнецк, разобраться с состоянием крыши в детском саду-школе... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:44
2021-06-30T15:17
сергей цивилев
жкх
кемеровская область
происшествия
прямая линия с владимиром путиным — 2021
владимир путин
новокузнецк
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600185371_0:283:3017:1980_1920x0_80_0_0_4b17fc5bb0f92fac0086f2d7bac700b5.jpg
КЕМЕРОВО, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил министру образования срочно выехать в Новокузнецк, разобраться с состоянием крыши в детском саду-школе №235 и выяснить, кто угрожал жительнице Новокузнецка Елене Калининой, обратившейся на прямую линию президента, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.На прямую линию к президенту Владимиру Путину обратилась жительница Новокузнецка Елена Калинина с просьбой о ремонте 235-й коррекционной школы и детского сада. Волонтеры, принимавшие вопросы на прямую линию, сообщили, что заявительница на следующий день после обращения перезвонила и попросила снять вопрос из-за угроз, которые поступали в ее адрес.Путин в ходе прямой линии поручил Цивилеву обратить внимание на должностных лиц, пытающихся запугивать людей, ради которых они должны работать."(Министру образования региона – ред.) Балакиревой Софье Юрьевне немедленно выехать в Новокузнецк, детский сад-школа №235, разобраться с состоянием дел по крыше, по состоянию крыши детского сада и разобраться с вопросами, кто угрожал заявительнице по поводу ремонта школы. В течение часа мне доложите результаты", - сказал Цивилев на видео, размещенном в его Telegram-канале.Ранее следствие информировало, что разберется с угрозами в адрес жительницы Новокузнецка из-за ее обращения к Путину.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж&gt;&gt;
https://ria.ru/20210630/putin-1739240467.html
https://ria.ru/20210630/astrakhan-1739222977.html
кемеровская область
новокузнецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600185371_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_04043bd6542e09bc4b3e0ddf9dd5b573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей цивилев, жкх, кемеровская область, происшествия, владимир путин, новокузнецк, общество
Глава Кузбасса поручил разобраться, кто угрожал пожаловавшейся на школу
14:44 30.06.2021 (обновлено: 15:17 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент ЗАО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв перед совещанием по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области - Кузбасса
Президент ЗАО Трансмашхолдинг Андрей Бокарев и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв перед совещанием по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области - Кузбасса - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

Губернатор Кузбасса поручил разобраться, кто угрожал пожаловавшейся на школу Путину

Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил министру образования срочно выехать в Новокузнецк, разобраться с состоянием крыши в детском саду-школе №235 и выяснить, кто угрожал жительнице Новокузнецка Елене Калининой, обратившейся на прямую линию президента, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
На прямую линию к президенту Владимиру Путину обратилась жительница Новокузнецка Елена Калинина с просьбой о ремонте 235-й коррекционной школы и детского сада. Волонтеры, принимавшие вопросы на прямую линию, сообщили, что заявительница на следующий день после обращения перезвонила и попросила снять вопрос из-за угроз, которые поступали в ее адрес.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 15:10Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Минвостокразвития займется вопросом школы, о которой сообщили Путину
Путин в ходе прямой линии поручил Цивилеву обратить внимание на должностных лиц, пытающихся запугивать людей, ради которых они должны работать.
"(Министру образования региона – ред.) Балакиревой Софье Юрьевне немедленно выехать в Новокузнецк, детский сад-школа №235, разобраться с состоянием дел по крыше, по состоянию крыши детского сада и разобраться с вопросами, кто угрожал заявительнице по поводу ремонта школы. В течение часа мне доложите результаты", - сказал Цивилев на видео, размещенном в его Telegram-канале.
Ранее следствие информировало, что разберется с угрозами в адрес жительницы Новокузнецка из-за ее обращения к Путину.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
Президент РФ В. Путин встретился с врио губернатора Астраханской области И. Бабушкиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 14:12Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
В Астрахани разберутся в ситуации с выплатами после вопроса Путину
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021Сергей ЦивилевЖКХКемеровская областьПроисшествияВладимир ПутинНовокузнецкОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
07:00У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
06:45Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна
06:41Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
06:28Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса
06:25Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине
06:23Ученые выяснили, стоит ли пороть детей
Лента новостейМолния