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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210630/kurs-1739209732.html
Официальный курс евро на четверг вырос на 31 копейку
Официальный курс евро на четверг вырос на 31 копейку - РИА Новости, 30.06.2021
Официальный курс евро на четверг вырос на 31 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 30,92 копейки, до 86,5118 рубля, курс доллара - на 35,11 копейки, до 72,7234 рубля,... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T13:20
2021-06-30T13:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 30,92 копейки, до 86,5118 рубля, курс доллара - на 35,11 копейки, до 72,7234 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 33,2 копейки, составив 78,9282 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
Официальный курс евро на четверг вырос на 31 копейку
13:20 30.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак доллара
Знак доллара - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Официальный курс евро на четверг вырос на 31 копейку, до 86,51 рубля

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 30,92 копейки, до 86,5118 рубля, курс доллара - на 35,11 копейки, до 72,7234 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 33,2 копейки, составив 78,9282 рубля.
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Банкир посоветовал не гнаться за "быстрыми деньгами"
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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