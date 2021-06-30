https://ria.ru/20210630/kurs-1739209732.html

Официальный курс евро на четверг вырос на 31 копейку

Официальный курс евро на четверг вырос на 31 копейку - РИА Новости, 30.06.2021

Официальный курс евро на четверг вырос на 31 копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 30,92 копейки, до 86,5118 рубля, курс доллара - на 35,11 копейки, до 72,7234 рубля,... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T13:20

2021-06-30T13:20

2021-06-30T13:20

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 30,92 копейки, до 86,5118 рубля, курс доллара - на 35,11 копейки, до 72,7234 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 33,2 копейки, составив 78,9282 рубля.

https://ria.ru/20210628/banki-1738853598.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика