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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/kuban-1739198511.html
На Кубани начали работу с обращениями на прямую линию с Путиным
На Кубани начали работу с обращениями на прямую линию с Путиным - РИА Новости, 30.06.2021
На Кубани начали работу с обращениями на прямую линию с Путиным
Власти Кубани уже начали работу с вопросами, поступившими от граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил губернатор Краснодарского края РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:40
2021-06-30T12:40
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
вениамин кондратьев
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 30 июн – РИА Новости. Власти Кубани уже начали работу с вопросами, поступившими от граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Прямая линия с президентом России стартовала в полдень по московскому времени. Вопросы поступают через call-центр, специальное приложение, СМС."Сегодня, как и большинство россиян, смотрим с моими заместителями прямую линию. Все обращения жителей Кубани, которые прозвучат в эфире, сразу возьмем в работу. Те вопросы, которые уже поступили, начали отрабатывать профильные ведомства", - написал Кондратьев в своём Telegram-канале.Глава Кубани добавил, что часто проблемы, выявленные в других регионах, помогают обратить внимание на ситуацию в Краснодарском крае.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, вениамин кондратьев, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, краснодарский край, общество
На Кубани начали работу с обращениями на прямую линию с Путиным
12:40 30.06.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПодготовка к ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций
Подготовка к ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Власти Кубани уже начали работу с вопросами, поступившими на прямую линию с Путиным

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 30 июн – РИА Новости. Власти Кубани уже начали работу с вопросами, поступившими от граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Прямая линия с президентом России стартовала в полдень по московскому времени. Вопросы поступают через call-центр, специальное приложение, СМС.
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"Сегодня, как и большинство россиян, смотрим с моими заместителями прямую линию. Все обращения жителей Кубани, которые прозвучат в эфире, сразу возьмем в работу. Те вопросы, которые уже поступили, начали отрабатывать профильные ведомства", - написал Кондратьев в своём Telegram-канале.
Глава Кубани добавил, что часто проблемы, выявленные в других регионах, помогают обратить внимание на ситуацию в Краснодарском крае.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021РоссияВениамин КондратьевПрямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинКраснодарский крайОбщество
 
 
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