https://ria.ru/20210630/kuban-1739198511.html

На Кубани начали работу с обращениями на прямую линию с Путиным

На Кубани начали работу с обращениями на прямую линию с Путиным - РИА Новости, 30.06.2021

На Кубани начали работу с обращениями на прямую линию с Путиным

Власти Кубани уже начали работу с вопросами, поступившими от граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил губернатор Краснодарского края РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:40

2021-06-30T12:40

2021-06-30T12:40

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

вениамин кондратьев

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 30 июн – РИА Новости. Власти Кубани уже начали работу с вопросами, поступившими от граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Прямая линия с президентом России стартовала в полдень по московскому времени. Вопросы поступают через call-центр, специальное приложение, СМС."Сегодня, как и большинство россиян, смотрим с моими заместителями прямую линию. Все обращения жителей Кубани, которые прозвучат в эфире, сразу возьмем в работу. Те вопросы, которые уже поступили, начали отрабатывать профильные ведомства", - написал Кондратьев в своём Telegram-канале.Глава Кубани добавил, что часто проблемы, выявленные в других регионах, помогают обратить внимание на ситуацию в Краснодарском крае.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/putin-1739183253.html

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россия

краснодарский край

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