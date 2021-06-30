Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210630/kritika-1739180149.html
В МИД ответили на критику закона о запрете иностранцам владеть землей
В МИД ответили на критику закона о запрете иностранцам владеть землей - РИА Новости, 30.06.2021
В МИД ответили на критику закона о запрете иностранцам владеть землей
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на осуждение в западной прессе России за то, что российские законы по ограничению оборота земельных... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:06
2021-06-30T11:06
россия
мария захарова
мид украины
владимир путин
республика крым
токио
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729534155_0:79:3033:1785_1920x0_80_0_0_92beedbf92e7c78f120a8ac62ac74ce6.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на осуждение в западной прессе России за то, что российские законы по ограничению оборота земельных участков на некоторых территориях для иностранных граждан "следуют в русле политики притеснений и дискриминации".Указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма вступил в законную силу 20 марта. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым. Президент Владимир Путин подписал этот указ год назад. В соответствии с ним Крым включили в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков. Кроме этого, в указе перечислены муниципальные образования в Калининградской области.Как отметила Захарова в своем Telegram-канале, в "западной прессе" волной прошло очередное осуждение России за то, что российские законы по ограничению оборота земельных участков на некоторых территориях для иностранных граждан "юридически ничтожны" и "следуют в русле политики притеснений и дискриминации". По ее словам, например, МИД Украины, "бушевал не по-детски"."Как-то за кадром этого "праведного гнева" осталась информация о том, что, например, во второй половине июня официальный Токио принял целый ряд законов, направленных на "укрепление национальной безопасности". Особый интерес вызывает закон от 16 числа. Новый акт резко ужесточает регулирование сделок с землей, расположенной рядом с целыми классами объектов и учреждений. Среди них: военные части, атомные станции, некие "объекты критической инфраструктуры" и участки в приграничных районах", - написала Захарова.Она пояснила, что, согласно принятым японским законам, законодатель ставит довольно жесткие рамки для иностранцев, которые захотят приобрести землю в ограниченных "особых зонах", делая покупку не только невыгодной, но практически бессмысленной – власти получают право заключить владельца земли в тюрьму сроком до двух лет, если суд сочтет использование частной собственности "ненадлежащим". Захарова добавила, что параллельно с этой мерой продолжается выдавливание зарубежных инвесторов из японских корпораций.По ее словам, сперва государство резко увеличило свою роль в сделках крупного бизнеса по стратегическим направлениям в случае участия иностранного элемента в Японии, а теперь в планах сохранение контроля за компанией и после завершения инвестпроекта, вплоть до блокировки действий зарубежных акционеров."Самое интересное – как всегда – в обосновании нового регулирования. Ссылаются японцы на "аналогичные акты в США, Австралии, Республике Корее и Великобритании". То есть Россия далеко не в передовиках, оказывается, по ограничениям для иностранцев. Пионеры - все те же "сторонники либерального делового оборота". Только вот протекционистские, этатистские меры, которые страны "семерки" с каждым годом вводят в свою экономику все активнее, не особенно с либерализмом, как говорят опытные картежники, бьются", - написала официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20210628/sderzhivanie-1738842361.html
https://ria.ru/20210420/ataka-1729053460.html
россия
республика крым
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729534155_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_bb9165b1b050a4ff95db350b471a25c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, мид украины, владимир путин, республика крым, токио, в мире
В МИД ответили на критику закона о запрете иностранцам владеть землей
11:06 30.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк

Захарова ответила на критику закона о запрете иностранцам владеть землей в западных СМИ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на осуждение в западной прессе России за то, что российские законы по ограничению оборота земельных участков на некоторых территориях для иностранных граждан "следуют в русле политики притеснений и дискриминации".
Указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма вступил в законную силу 20 марта. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым. Президент Владимир Путин подписал этот указ год назад. В соответствии с ним Крым включили в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков. Кроме этого, в указе перечислены муниципальные образования в Калининградской области.
Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Олег - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 03:15
В Совбезе объяснили, к чему ведут попытки сдерживания России Западом
Как отметила Захарова в своем Telegram-канале, в "западной прессе" волной прошло очередное осуждение России за то, что российские законы по ограничению оборота земельных участков на некоторых территориях для иностранных граждан "юридически ничтожны" и "следуют в русле политики притеснений и дискриминации". По ее словам, например, МИД Украины, "бушевал не по-детски".
"Как-то за кадром этого "праведного гнева" осталась информация о том, что, например, во второй половине июня официальный Токио принял целый ряд законов, направленных на "укрепление национальной безопасности". Особый интерес вызывает закон от 16 числа. Новый акт резко ужесточает регулирование сделок с землей, расположенной рядом с целыми классами объектов и учреждений. Среди них: военные части, атомные станции, некие "объекты критической инфраструктуры" и участки в приграничных районах", - написала Захарова.
Она пояснила, что, согласно принятым японским законам, законодатель ставит довольно жесткие рамки для иностранцев, которые захотят приобрести землю в ограниченных "особых зонах", делая покупку не только невыгодной, но практически бессмысленной – власти получают право заключить владельца земли в тюрьму сроком до двух лет, если суд сочтет использование частной собственности "ненадлежащим". Захарова добавила, что параллельно с этой мерой продолжается выдавливание зарубежных инвесторов из японских корпораций.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 11:01
Рябков заявил о "фронтальной атаке" западных стран на Россию
По ее словам, сперва государство резко увеличило свою роль в сделках крупного бизнеса по стратегическим направлениям в случае участия иностранного элемента в Японии, а теперь в планах сохранение контроля за компанией и после завершения инвестпроекта, вплоть до блокировки действий зарубежных акционеров.
"Самое интересное – как всегда – в обосновании нового регулирования. Ссылаются японцы на "аналогичные акты в США, Австралии, Республике Корее и Великобритании". То есть Россия далеко не в передовиках, оказывается, по ограничениям для иностранцев. Пионеры - все те же "сторонники либерального делового оборота". Только вот протекционистские, этатистские меры, которые страны "семерки" с каждым годом вводят в свою экономику все активнее, не особенно с либерализмом, как говорят опытные картежники, бьются", - написала официальный представитель МИД РФ.
 
РоссияМария ЗахароваМИД УкраиныВладимир ПутинРеспублика КрымТокиоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
07:00У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
06:45Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна
06:41Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
06:28Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса
06:25Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине
06:23Ученые выяснили, стоит ли пороть детей
Лента новостейМолния