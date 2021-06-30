https://ria.ru/20210630/kritika-1739180149.html

В МИД ответили на критику закона о запрете иностранцам владеть землей

В МИД ответили на критику закона о запрете иностранцам владеть землей - РИА Новости, 30.06.2021

В МИД ответили на критику закона о запрете иностранцам владеть землей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на осуждение в западной прессе России за то, что российские законы по ограничению оборота земельных... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T11:06

2021-06-30T11:06

2021-06-30T11:06

россия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на осуждение в западной прессе России за то, что российские законы по ограничению оборота земельных участков на некоторых территориях для иностранных граждан "следуют в русле политики притеснений и дискриминации".Указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма вступил в законную силу 20 марта. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым. Президент Владимир Путин подписал этот указ год назад. В соответствии с ним Крым включили в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков. Кроме этого, в указе перечислены муниципальные образования в Калининградской области.Как отметила Захарова в своем Telegram-канале, в "западной прессе" волной прошло очередное осуждение России за то, что российские законы по ограничению оборота земельных участков на некоторых территориях для иностранных граждан "юридически ничтожны" и "следуют в русле политики притеснений и дискриминации". По ее словам, например, МИД Украины, "бушевал не по-детски"."Как-то за кадром этого "праведного гнева" осталась информация о том, что, например, во второй половине июня официальный Токио принял целый ряд законов, направленных на "укрепление национальной безопасности". Особый интерес вызывает закон от 16 числа. Новый акт резко ужесточает регулирование сделок с землей, расположенной рядом с целыми классами объектов и учреждений. Среди них: военные части, атомные станции, некие "объекты критической инфраструктуры" и участки в приграничных районах", - написала Захарова.Она пояснила, что, согласно принятым японским законам, законодатель ставит довольно жесткие рамки для иностранцев, которые захотят приобрести землю в ограниченных "особых зонах", делая покупку не только невыгодной, но практически бессмысленной – власти получают право заключить владельца земли в тюрьму сроком до двух лет, если суд сочтет использование частной собственности "ненадлежащим". Захарова добавила, что параллельно с этой мерой продолжается выдавливание зарубежных инвесторов из японских корпораций.По ее словам, сперва государство резко увеличило свою роль в сделках крупного бизнеса по стратегическим направлениям в случае участия иностранного элемента в Японии, а теперь в планах сохранение контроля за компанией и после завершения инвестпроекта, вплоть до блокировки действий зарубежных акционеров."Самое интересное – как всегда – в обосновании нового регулирования. Ссылаются японцы на "аналогичные акты в США, Австралии, Республике Корее и Великобритании". То есть Россия далеко не в передовиках, оказывается, по ограничениям для иностранцев. Пионеры - все те же "сторонники либерального делового оборота". Только вот протекционистские, этатистские меры, которые страны "семерки" с каждым годом вводят в свою экономику все активнее, не особенно с либерализмом, как говорят опытные картежники, бьются", - написала официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20210628/sderzhivanie-1738842361.html

https://ria.ru/20210420/ataka-1729053460.html

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россия, мария захарова, мид украины, владимир путин, республика крым, токио, в мире